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    Анчелотти: «Хамес сыграл достойно, но он еще не полностью готов физически»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не став выделять никого после матча с «Шальке-04», сделав акцент на хорошей командной работе. Итальянец лишь оценил успех Хамеса Родригеса, который впервые в текущем сезоне появился в стартовом составе, забив при этом свой дебютный гол в команде после перехода из «Реала».

    «На протяжении всего матча мы показывали хороший футбол, высокую интенсивность и компактность в обороне.

    Хамес? Он сыграл достойно, здорово поработал на результат команды, хорошо комбинировал, но он еще не полностью готов физически.

    Я бы не стал выделять кого-то одного, сегодня все сыграли очень мощно. Доволен всеми игроками», – сказал Анчелотти после финального свистка.

    Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» – «Бавария» закончился со счетом 0:3.

    Источник: ФК «Бавария»

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    20.09.2017 06:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 сентября 2017, 06:20

      Ужас

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