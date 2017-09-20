Анчелотти: «Хамес сыграл достойно, но он еще не полностью готов физически»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не став выделять никого после матча с «Шальке-04», сделав акцент на хорошей командной работе. Итальянец лишь оценил успех Хамеса Родригеса, который впервые в текущем сезоне появился в стартовом составе, забив при этом свой дебютный гол в команде после перехода из «Реала».

«На протяжении всего матча мы показывали хороший футбол, высокую интенсивность и компактность в обороне.

Хамес? Он сыграл достойно, здорово поработал на результат команды, хорошо комбинировал, но он еще не полностью готов физически.

Я бы не стал выделять кого-то одного, сегодня все сыграли очень мощно. Доволен всеми игроками», – сказал Анчелотти после финального свистка.

Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» – «Бавария» закончился со счетом 0:3.