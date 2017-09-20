Спортивный директор «Интера»: «Сказали Перишичу, что станем такими же успешными, как «МЮ»

Спортивный директор итальянского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал, что минувшим летом его клубу пришлось уговаривать хорватского полузащитника Ивана Перишича не покидать команду. На футболиста претендовал английский «Манчестер Юнайтед».

«Никто не отрицает, что предложение из Манчестера было. Однако мы рады, что у нас получилось его убедить остаться. Говорили, что мы можем стать такими же, как «Юнайтед». Что касается нового контракта Ивана, то в нем опция выкупа конкретно не прописана», – сказал функционер.

В текущем сезоне Серии А Перишич провел пять матчей и набрал шесть баллов по системе «гол+пас».