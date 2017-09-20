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    Игроки «Барселоны» перед матчем с «Эйбаром» поддержали Усмане Дембеле

    Футболисты «Барселоны» на матч пятого тура испанской Примеры против «Эйбара» вышли в специальных футболках, надпись на которых посвящена травмировавшемуся форварду команды Усмане Дембеле.

    Напомним, что нападающему придется пропустить больше трех месяцев.

    Дембеле перешел в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» летом за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне он успел провести за сине-гранатовых три поединка, записав в свой актив одну голевую передачу.

    Источник: Twitter

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    20.09.2017 00:06
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