Игроки «Барселоны» перед матчем с «Эйбаром» поддержали Усмане Дембеле

Футболисты «Барселоны» на матч пятого тура испанской Примеры против «Эйбара» вышли в специальных футболках, надпись на которых посвящена травмировавшемуся форварду команды Усмане Дембеле.

Напомним, что нападающему придется пропустить больше трех месяцев.

Дембеле перешел в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» летом за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне он успел провести за сине-гранатовых три поединка, записав в свой актив одну голевую передачу.