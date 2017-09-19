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    «Спартак» сыграет с «Кубанью» на фоне более чем 20-градусного перепада температур

    Московский «Спартак», который отправился на матч 1/16 Кубка России против краснодарской «Кубани», ждет существенный перепад температур воздуха.

    Если на момент вылета из столицы термометр показывал порядка десяти градусов по Цельсию, то во время поединка ожидается более чем тридцатиградусная жара. Ввиду этого факта у гостей могут возникнуть сложности физиологического характера.

    Встреча «Кубань» – «Спартак» намечена на 20 сентября и начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 21:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 сентября 2017, 10:54

      Никакие отмазки не пойдут. Только победа и показать характер!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2017, 10:44

      Свинки нежные, тепличные, а на Кубани их ждет свинская чума.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 20 сентября 2017, 10:00

      С физиологией порядок, мозги чистить надо.

      13
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 сентября 2017, 07:33

      Не повторите вчерашний *подвиг* Ливерпуля.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > СШГЭС 20 сентября 2017, 10:47

      Лейстеру проиграть незазорно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 20 сентября 2017, 07:04

      удачи "Спартак"!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Mr_Murder 20 сентября 2017, 08:35

      Попадет сегодня Кубань под горячую руку, спинным мозгом чую.

      9
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 20 сентября 2017, 04:43

      Хоть отогреются, лишь бы не взгрелись.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 19 сентября 2017, 23:06

      вы чё, ска, уже отмазки на случай просера ищите???

      8
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > rammax fcsm 19 сентября 2017, 23:09

      С языка прям снял!!

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 сентября 2017, 22:33

      Это что , журналюги пытаются бросить спасательный круг команде? Вроде того, что знать бы где упадёшь - соломку постелил бы? Медвежья услуга. Мы верим в Спартак. Где, как не в кубке доказать нам, болельщикам, что все неурядицы позади. Надеюсь на красивую игру и победу!

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      Рейтинг: +527

      трениришко 19 сентября 2017, 22:30

      как можно писать такую херню, не пингвины же там играют

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > трениришко 20 сентября 2017, 10:48

      Отмазка это перед сливом.

      1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 19 сентября 2017, 22:20

      Заговор!!!

      4
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