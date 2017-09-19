«Спартак» сыграет с «Кубанью» на фоне более чем 20-градусного перепада температур

Московский «Спартак», который отправился на матч 1/16 Кубка России против краснодарской «Кубани», ждет существенный перепад температур воздуха.

Если на момент вылета из столицы термометр показывал порядка десяти градусов по Цельсию, то во время поединка ожидается более чем тридцатиградусная жара. Ввиду этого факта у гостей могут возникнуть сложности физиологического характера.

Встреча «Кубань» – «Спартак» намечена на 20 сентября и начнется в 19:00 по Москве.