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    Парфенов надеется, что у Карреры в «Спартаке» все наладится

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после матча десятого тура РФПЛ против московского «Спартака» (2:2) выразил уверенность, что у красно-белых в скором времени наладится соревновательная ситуация.

    – Какой-то мегаэйфории ни я, ни команда не испытываем. Конечно, ребята молодцы, что сумели вытащить такую сложную игру.

    – Вы зарекомендовали себя неплохим мотиватором. Что сказали ребятам в перерыве?

    – Есть вещи, которые остаются в раздевалке, их я вам передать не могу. Самое главное, из того, что я сказал, звучало примерно так: «Терять вам уже нечего. И вариантов два: либо вы выходите с поднятыми руками, либо бьетесь до конца и ищете свои моменты».

    – Удаление Шахова, на ваш взгляд, было по делу?

    – В данном случае я, как пострадавшая сторона, скажу, что не по делу.

    Был у нас разговор на эмоциях, он извинился перед ребятами, теперь никуда не денется – проставится как-нибудь (смеется).

    – Второй гол в ворота «Спартака» разве был забит не из офсайда?

    – Нет, раз боковой судья флажок не поднял. Каких-либо записей и стоп кадров я не видел – не было смысла. И вообще я не хочу мусолить эти моменты. Такие разговоры – в пользу бедных.

    – У вас есть объяснение, почему «Спартак» плохо проводит концовки встреч?

    – Чтобы это объяснять, надо быть внутри команды. Со стороны болтать можно все, что угодно. «Диванных экспертов» у нас полно, я не из их числа.

    Я к Массимо отношусь с большим уважением и надеюсь, что у него все наладится, и дела пойдут в гору.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.09.2017 20:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 сентября 2017, 09:13

      А кто сомневается, что у Карреры и Спартака все наладится? Там не так все запущено.

      11
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 19 сентября 2017, 22:54

      Уважуха Парфенову. Всё правильно сказал.

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 сентября 2017, 21:32

      Учись Дима пока. Придет время возьмешь Спартак

      1
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      Рейтинг: +49

      rahataim 19 сентября 2017, 21:08

      да аа все доджно наладится

      0
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 19 сентября 2017, 21:08

      Удаление - не по делу... А офсайд - разговоры в пользу бедных... Какие то двойные стандарты получается.

      -1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > --Сергей-- 20 сентября 2017, 07:47

      И удаление, и вне игры - на усмотрение судьи, а у вас двойной стандарт.

      11
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