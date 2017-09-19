Парфенов надеется, что у Карреры в «Спартаке» все наладится

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после матча десятого тура РФПЛ против московского «Спартака» (2:2) выразил уверенность, что у красно-белых в скором времени наладится соревновательная ситуация.

– Какой-то мегаэйфории ни я, ни команда не испытываем. Конечно, ребята молодцы, что сумели вытащить такую сложную игру.

– Вы зарекомендовали себя неплохим мотиватором. Что сказали ребятам в перерыве?

– Есть вещи, которые остаются в раздевалке, их я вам передать не могу. Самое главное, из того, что я сказал, звучало примерно так: «Терять вам уже нечего. И вариантов два: либо вы выходите с поднятыми руками, либо бьетесь до конца и ищете свои моменты».

– Удаление Шахова, на ваш взгляд, было по делу?

– В данном случае я, как пострадавшая сторона, скажу, что не по делу.

Был у нас разговор на эмоциях, он извинился перед ребятами, теперь никуда не денется – проставится как-нибудь (смеется).

– Второй гол в ворота «Спартака» разве был забит не из офсайда?

– Нет, раз боковой судья флажок не поднял. Каких-либо записей и стоп кадров я не видел – не было смысла. И вообще я не хочу мусолить эти моменты. Такие разговоры – в пользу бедных.

– У вас есть объяснение, почему «Спартак» плохо проводит концовки встреч?

– Чтобы это объяснять, надо быть внутри команды. Со стороны болтать можно все, что угодно. «Диванных экспертов» у нас полно, я не из их числа.

Я к Массимо отношусь с большим уважением и надеюсь, что у него все наладится, и дела пойдут в гору.