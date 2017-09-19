Гендиректор «Тосно»: «При счете 0:2 со «Спартаком» был уверен, что как минимум вырвем ничью»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что не сомневался в положительном исходе матча со «Спартаком» (2:2) в рамках 10-го тура РФПЛ.

Начиная с 29-й минуты команда из Ленинградской области играла в меньшинстве после удаления защитника Виталия Шахова и еще за пять минут до окончания встречи уступала с разницей в два мяча. Но в итоге голы Евгения Маркова на 86-й и Антона Заболотного на 90-й минутах принесли «Тосно» ничью.

«Даже при счете 0:2, играя в меньшинстве, был уверен, что как минимум вырвем вничью. Внутри сидело: уж одно очко-то точно возьмем! Предсказал это всем в вип-ложе, и прогноз оправдался. Болельщики остались довольны, все получилось как нельзя лучше», – сказал Матюшенко.