Гендиректор «Тосно»: «При счете 0:2 со «Спартаком» был уверен, что как минимум вырвем ничью»

Про матч и перед матчем 10-го тура Тосно - Спартак я писал.
Если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ или Спартак ПРОИГРАЕТ!
Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров!
И что мы по факту получили!
В одной только игре 10 тура Тосно - Спартак целый букет ГРУБЕЙШИХ ошибок и судейских скандалов боковых и Сельдякова в пользу Спартака!!!
1. - На 8-й минуте матча игрок Спартака Роша залез в метровый офсайд, а боковой и Сельдяков не свистят.
Роша в офсайде принимает мяч и, двигаясь к воротам, пробил с разворота, но попадает в перекладину.
Мяч отскакивает в поле - его подхватывает Пашалич и с 4-х метров бьёт прямо во вратаря.
Никто ему не мешал, но он не забил из выгодной ГОЛЕВОЙ позиции.
Арбитры, боковой и Сельдяков, ГРУБО ошиблись в пользу Спартака, и не зафиксировали метровый офсайд!
2. - На 29-й минуте матча «Тосно» - «Спартак» главный арбитр встречи Сельдяков показал красную карточку защитнику хозяев Виталию Шахову за, якобы, фол последней надежды.
Но там не было удаления, там была чистейшая СИМУЛЯЦИЯ игрока Спартака, максимум, что можно было арбитру ПРИДУМАТЬ, так это показать желтую карточку игроку Тосно и спартаковцу за СИМУЛЯЦИЮ!
Спартаковец Роша слишком далеко отпустил от себя мяч и голкипер "Тосно" был первым на мяче.
У Роши НЕ БЫЛО реальной и ЯВНОЙ возможности забить гол и он СИМУЛИРОВАЛ падение, хотя касание рукой было!
Это не фол "последней надежды" в трактовке Сельдякова!
Здесь, от силы, 100% желтая карточка, а не удаление!
Такие удаления в Европе не дают, а Сельдяков запросто, согласно цены вопроса!!!
Арбитр Сельдяков ГРУБО ошибся в пользу Спартака, удалив игрока Тосно!
3. - На 35 минуте Спартак забил гол из положения ВНЕ ИГРЫ!!!
В момент навеса Тигиева в штрафную Тосно, три игрока Спартака были впереди последнего игрока Тосно!!!
Они на пол метра были ближе к воротам Тосно.
Арбитру надо было свистеть ОФСАЙД!
Очередной косяк Сельдякова и боковых в пользу Спартака!!!
Удаление может быть и было, а может быть и нет, но гол спартаковцы забили из ЧИСТЕЙШЕГО офсайда!!!!
4. - На 57-й минуте матча игрок Спартака в своей штрафной руками заваливает игрока Тосно, а Сельдяков не свистит!!!
Пенальти в ворота Спартака 100%!!!
Спартаковский защитник Илья Кутепов, при выполнении углового хозяевами поля, ПРИХВАТИЛ руками и задержал соперника, вбежавшего в штрафную площадь Спартака.
Два подобных пенальти уже, в этом сезоне, ставили арбитры в сторону нарушителей, а вот, в сторону Спартака Сельдяков не поставил!!!
Грубейшая результативная ошибка Сельдякова в пользу Спартака!
Тосно играл не хуже Спартака, но скандальное судейство Сельдякова перевернуло ход всего матча!!!
5. - На 70-й минуте спартаковец сбивает Заболотного локтем в шею в своей штрафной, при опасном моменте у ворот Спартака!
100% пеналь в ворота Спартака, но Сельдяков не ставит!!! Скандал!
Целый букет ГРУБЕЙШИХ ошибок Сельдякова и боковых в пользу Спартака в одом только матче с Тосно!!!
Команда Тосно сыграла свой лучший матч в своей футбольной ИСТОРИИ, несмотря на ВОПИЮЩЕЕ скандальное судейство Сельдякова в пользу Спартака!
Играя в меньшенстве, игроки Тосно сыграли ВНИЧЬЮ, но эта ничья, по игре, стоит многих побед!
Это великая футбольная победа Тосно и их тренера Дмитрия Парфёнова.
А Спартак, в очередной раз, доказал, что без помощи арбитров, они не умеют честно побеждать, только с помощью скандального судейства, в свою пользу!
Арбитры, всеми НЕПРАВДАМИ и СКАНДАЛАМИ, помогают Спартаку, а Спартак не выигрывает!!!
Спартаку надо честно играть, а не надеяться на скандальное судейство в свою пользу!
Поздравляем Тосно и Заболотного с этим ГРАНДИОЗНЫМ футбольным УСПЕХОМ!!!
МЫ ГОРДИМСЯ игроками Тосно!!!
Они совершили БОЛЬШОЙ футбольный подвиг, вопреки плохому судейству арбитра Сельдякова!
Все молодцы! ГЕРОИ футбольного ДНЯ!
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что не сомневался в положительном исходе матча со «Спартаком» (2:2) в рамках 10-го тура РФПЛ.
Начиная с 29-й минуты команда из Ленинградской области играла в меньшинстве после удаления защитника Виталия Шахова и еще за пять минут до окончания встречи уступала с разницей в два мяча. Но в итоге голы Евгения Маркова на 86-й и Антона Заболотного на 90-й минутах принесли «Тосно» ничью.
«Даже при счете 0:2, играя в меньшинстве, был уверен, что как минимум вырвем вничью. Внутри сидело: уж одно очко-то точно возьмем! Предсказал это всем в вип-ложе, и прогноз оправдался. Болельщики остались довольны, все получилось как нельзя лучше», – сказал Матюшенко.