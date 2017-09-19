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    Мбаппе, Дембеле и Рэшфорд – в числе претендентов на награду Golden boy

    Tuttosport опубликовал список игроков, претендующих на награду Golden boy, ежегодно вручаемую изданием.

    В числе прочих кандидатов – голкипер Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), полузащитник Кристиан Пулишич («Боруссия» Д), нападающие Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Усмане Дембеле («Барселона»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

    В прошлом году обладателем премии стал хавбек Ренату Саншеш, являвшийся на тот момент игроком «Баварии».

    Golden boy – награда, вручаемая лучшему игроку Европы в возрасте до 21 года.

    Источник: Tuttosport

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    19.09.2017 15:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +263

      Саладин 24 сентября 2017, 10:08

      Если бы не травма Жезуса,то возможно был бы он... а так Мбаппе

      0
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 20 сентября 2017, 11:58

      Думаю выиграет Мбаппе, а хотелось что бы Рэшфорд)

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 19 сентября 2017, 19:23

      Я слежу за игрой Юнайтед, и Боруссии Скажу так Решфорд не достоин этого звания - он неумный игрок А вот Мбапе или Дембеле. Вот они достойны.

      -1
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев > levon_man 20 сентября 2017, 11:59

      Не Дембеле точно

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 сентября 2017, 18:46

      Мбаппе или Рэшфорд.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 сентября 2017, 18:06

      Я конечно не расист, но засилье негров прям впечатляет, уж не Европа, а Африка какая то, хоть бы азиатом каким нибудь разбавили, а то не толерантно )))

      2
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      Рейтинг: +10

      Kvashin 19 сентября 2017, 17:54

      Неплохо проявляет себя Решфорд. Достаточно перспективный игрок. Несмотря на большое количество выбра игроков на свою позицию, он вполне способен конкурировать с любым. В матчах он это нам и доказывает. Про Пулишича нельзя сказать что он восходящая звезда. Доннарума хорош , но он врятли получит награду. Хотя он несомненно входит в будущее итальянского футбола и футбола в целом. Жезус это тоже перспективный молодой игрок. Он дает несомненные плоды как в сборной так и в клубе. Но по мне так он еще не игрок которого можно было бы ставить в основной состав против грандов того же АПЛ. Его действия не всегда верные. Он больше хочет забить сам нежели отдать пас. Для молодого игрока его позиции его желание забивать приветствуется, но настоящий игрок должен играть на команду. По моему мнению ему нужно еще время. Статистика еще ни о чем не говорит. Что касается Мбаппе то он выглядит уже более сформировавшимся игроком чем например Жезус. Мбаппе поистине стал вливаться в европейский футбол. Он неплохо проявил себя в Монако. Те кто говорят что он крыса и т.п. не правы. В Монако он бы не вырос как игрок. Он перерос его. К тому же он был предан клубу даже когда ему поступали предложения от более известных клубов чем ПСЖ. Лион потерял Лаказета, ПСЖ мог потерять других игроков основного состава. Все это давало возможность играть за Монако, составлять конкуренцию в ЛЧ и в лиге. Но при переходе Неймара и уходе игроков из Монако все поменялось. Более перспективным клубом для продолжения карьеры является никто иной как ПСЖ. Он не борется за ЗМ. Его задача выиграть ЛЧ с клубом, внести свою лепту в этот вполне возможный успех. Он обладает всеми качествами молодого перспективного игрока со здравыми мыслями в голове. Дембеле это тоже верх совершенства. Он очень быстр делает грамотные решения. Переход в Барселону это вызов. Клуб итак не в лучшем положении. Потеря Неймара это потеря позиции и всей атаки в целом. Трио перестало работать. Заменить Неймара Деулофеу пока не способен. Раньше работу в атаке делили на троих теперь же Месси старается тащить весь клуб. Дембеле,встав на позицию Неймара,желает доказать что он ничуть не хуже, что он готов работать на полную. Он действительно хочет помочь клубу набрать былой статус. Единственный минус это недавнополученная травма, что немного омрачает его успех. По мне так их можно было бы распределить так:
      1. Мбаппе
      2.Решфорд
      3.Дембеле
      4.Жезус
      5.Доннарумма
      6.Пулишич

      0
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 19 сентября 2017, 16:45

      Как по мне из этих претендентов заслужил Доннарумма, много сплетен было, но он пока что остался в родном клубе и в свои 18 лет уже 3 сезон играет в основе одной из лучшей команды Италии.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 19 сентября 2017, 16:40

      Решфорд выиграет! Победитель кубка Англии и ЛЕ! Конкурент только Мбаппе - чемпион Франции, хотя там и конкуренции почти нет, кроме ПСЖ! Остальные без титулов

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > diadushka 19 сентября 2017, 17:54

      Такие победы не особо ценны ... Рэшфорд , не является стабильным игроком основы в своем клубе и собственно не так много усилий приложил к этим успехам ... Все же тут мы не клуб оцениваем, а самого игрока.

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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 19 сентября 2017, 16:01

      мбапе должен претендовать на звание крысаboy

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      Рейтинг: +24996

      bset 19 сентября 2017, 15:53

      Мбаппе самый Golden. 180 млн по-другому и быть не может.

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