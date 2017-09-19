Мбаппе, Дембеле и Рэшфорд – в числе претендентов на награду Golden boy

Tuttosport опубликовал список игроков, претендующих на награду Golden boy, ежегодно вручаемую изданием.

В числе прочих кандидатов – голкипер Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), полузащитник Кристиан Пулишич («Боруссия» Д), нападающие Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Усмане Дембеле («Барселона»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

В прошлом году обладателем премии стал хавбек Ренату Саншеш, являвшийся на тот момент игроком «Баварии».

Golden boy – награда, вручаемая лучшему игроку Европы в возрасте до 21 года.