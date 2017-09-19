Сроки восстановления Тигиева станут известны после операции

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов отметил, что пока не может назвать сроки восстановления защитника Георгия Тигиева, получившего разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче 10-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2). По словам врача, более точные прогнозы можно будет давать после операции, которую игрок перенесет в Риме 25 сентября.

«Сроки восстановления будут определены после операции. Стандарт – шесть месяцев, но возможны отклонения. Все зависит от того, что хирург видит во время операции. МРТ не всегда дает точную картинку повреждений», – сказал Вартапетов.

В текущем сезоне Тигиев принял участие в трех встречах, заработав одну желтую карточку.