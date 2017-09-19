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    Сроки восстановления Тигиева станут известны после операции

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов отметил, что пока не может назвать сроки восстановления защитника Георгия Тигиева, получившего разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче 10-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2). По словам врача, более точные прогнозы можно будет давать после операции, которую игрок перенесет в Риме 25 сентября.

    «Сроки восстановления будут определены после операции. Стандарт – шесть месяцев, но возможны отклонения. Все зависит от того, что хирург видит во время операции. МРТ не всегда дает точную картинку повреждений», – сказал Вартапетов.

    В текущем сезоне Тигиев принял участие в трех встречах, заработав одну желтую карточку.

    Источник: ТАСС

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    19.09.2017 13:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 сентября 2017, 18:37

      Злой рок какой-то... Здоровья!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8021

      nik55 19 сентября 2017, 14:57

      тренеров по физподготовке всех на выход------3 и все с крестами

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 19 сентября 2017, 14:18

      причем травмируются игроки с паспортом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 19 сентября 2017, 14:14

      Вартапетов там в роли терапевта выступает? Только диагностирует повреждение и таблетки выписывает??? Неужели нельзя предупреждать такие травмы? У Спартака сейчас джек пот по таким травмам!!!С квалифицированным персоналом явно беда!

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 19 сентября 2017, 14:07

      И как назло повреждаются больше всего именно те кто горит желанием играть на совесть - Зобнин, Тимофеев, Тигиев. Скорейшего вам выздоровления, парни! Спартак в вас очень нуждается сегодня.

      4
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      ...
      Рейтинг: +8021

      nik55 > oyabun 19 сентября 2017, 14:22

      и это очень странно----что именно лучшие

      2
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