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    Азар: «Конте тренирует «Челси» так, что мы можем играть с закрытыми глазами»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Антонио Конте.

    «Мы проводим много тактических занятий. Это не всегда приятно. Как нападающий ты должен бежать, защищаться и делать все остальное. Но зато в выходные мы точно знаем, что делать. Мы можем закрыть глаза и играть. Это хорошо.

    Мы много работаем. Не всегда легко на тренировках, но это приносит плоды на поле. Мы хорошо играем, стали чемпионами в прошлом году. Вы можете видеть, что ключ к успеху – это работа.

    Улучшилось ли тактическое взаимопонимание игроков при работе с Конте? Думаю, я начал прогрессировать всего после одной недели совместной работы с ним. Не только в «Челси», но и в «Ювентусе» он показал, что является хорошим тренером. Считаю, впереди у него хорошие годы», – сказал Азар.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.09.2017 13:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 сентября 2017, 16:02

      Теперь понятно, почему не смогли мертвейший Арсенал обыграть - играли с закрытыми глазами.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Обер-КанцлерЪ 19 сентября 2017, 16:26

      Арсенал был мертвейший против Ливерпуля. в игре против Челси я бы не сказал что Арсенал был плох, скорее даже Челси смогли унести ноги))

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