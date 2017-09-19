Азар: «Конте тренирует «Челси» так, что мы можем играть с закрытыми глазами»

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Антонио Конте.

«Мы проводим много тактических занятий. Это не всегда приятно. Как нападающий ты должен бежать, защищаться и делать все остальное. Но зато в выходные мы точно знаем, что делать. Мы можем закрыть глаза и играть. Это хорошо.

Мы много работаем. Не всегда легко на тренировках, но это приносит плоды на поле. Мы хорошо играем, стали чемпионами в прошлом году. Вы можете видеть, что ключ к успеху – это работа.

Улучшилось ли тактическое взаимопонимание игроков при работе с Конте? Думаю, я начал прогрессировать всего после одной недели совместной работы с ним. Не только в «Челси», но и в «Ювентусе» он показал, что является хорошим тренером. Считаю, впереди у него хорошие годы», – сказал Азар.