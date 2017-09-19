Толиссо: «Болельщики «Шальке» придадут «Баварии» дополнительную мотивацию»

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо не ждет, что в предстоящем матче с «Шальке-04» на выезде его команду будут хорошо принимать в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена».

«Знаю, что у «Шальке» отличный стадион, один из лучших в Германии. Многие болельщики на нем будут болеть против нас. Но мы к этому привыкли. Это придаст нам дополнительную мотивацию», – заявил Толиссо.

Матч пятого тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» – «Бавария» пройдет во вторник, 19 сентября, в 21:30 по московскому времени.