«Реал» присматривается к голкиперу «Атлетика»

Голкипер «Атлетика» из Бильбао Кепа Арризабалага привлек к себе своей игрой внимание руководство мадридского «Реала». Футболист может заинтересовать «сливочных» с перспективой на будущее. Известно, что руководители «Атлетика» рассчитывают в ближайшее время продлить действующий контракт с Кепой, в котором будет прописана сумма трансферной компенсации в размере 65 миллионов евро.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до середины 2018 года. В текущем сезоне Кепа в четырех турах испанской Примеры принял участие в трех матчах, в которых пропустил один гол.