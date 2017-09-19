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    Нигматуллин считает, что к зиме Каррера может быть уволен из «Спартака»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что Массимо Каррера к зиме может быть уволен с поста главного тренера «Спартака».

    На данный момент московский клуб под руководством итальянца занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

    – Массимо Карреру нужно менять на другого тренера?

    – Думаю, если к зимнему перерыву в чемпионате команда будет на девятом месте, Каррера будет уволен. В Англии тоже была ситуация: «Лестер» с Клаудио Раньери выиграл чемпионство, но на второй сезон команда не была похожа на себя – тренер был заменен, и они спасли сезон. Посмотрим, как сейчас будет играть «Спартак». Потому что не на своем месте сейчас находится команда.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.09.2017 00:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 сентября 2017, 17:17

      В Англии писали все газеты, что футболисты Лестера "слили" Раньери. а потом заиграли как не в чём не бывало. Значит Нигматулин что-то знает и игроки Спартака "сливают" тренера?

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 19 сентября 2017, 13:01

      не, его не уволят

      0
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 19 сентября 2017, 12:21

      Если иностранца брать на смену Каррере, то будет не лучше точно. Ему сразу усиление будет нужно, а трансф.окно закрыто, зимой только точечно. Русский тренер может спасти ситуацию, но он должен быть авторитетный как для русских, так и для легионеров. Не нужно менять тренера по ходу сезона! Нужно доверять и на каждый матч мотивировать Карреру. Он очень эмоционален и верен Спартаку! Отплатит добром на добро!!!

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      Рейтинг: +8021

      nik55 19 сентября 2017, 11:20

      что трудно выяснить кто мутит воду ? физика не причем---желания нет бегать 90 мин

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 сентября 2017, 09:17

      если так и будут играть то уволят

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 сентября 2017, 09:05

      ну у нас конечно не такая жопная ситуация, как в лестере, но похожа

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      Рейтинг: -19

      Пестрый 19 сентября 2017, 08:18

      Могут быть уволены эти "спецы" по физ подготовке которых привел Каррера а вот его самого трогать вряд ли будут!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2017, 07:48

      а вообще ты кто такой ? он считает. хех

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 сентября 2017, 07:07

      Не вижу на данный момент другого тренера, хотя судя по неоправданным заменам Каррера не идеал, а самое главное мотивация пропала.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 сентября 2017, 06:29

      Оставьте в покое Карреру-лучше пол состава заменить.

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