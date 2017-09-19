Нигматуллин считает, что к зиме Каррера может быть уволен из «Спартака»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что Массимо Каррера к зиме может быть уволен с поста главного тренера «Спартака».

На данный момент московский клуб под руководством итальянца занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

– Массимо Карреру нужно менять на другого тренера?

– Думаю, если к зимнему перерыву в чемпионате команда будет на девятом месте, Каррера будет уволен. В Англии тоже была ситуация: «Лестер» с Клаудио Раньери выиграл чемпионство, но на второй сезон команда не была похожа на себя – тренер был заменен, и они спасли сезон. Посмотрим, как сейчас будет играть «Спартак». Потому что не на своем месте сейчас находится команда.