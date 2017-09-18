Иванович назвал разгром «Уфы» одной из самых сложных игр «Зенита» в сезоне

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович выразил мнение, что матч 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0) получился одним из самых тяжелых для петербургского клуба в нынешнем сезоне.

На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России единоличное первое место.

«Победа далась «Зениту» нелегко. Думаю, это была одна из самых сложных игр сезона. Хорошо, что нам удалось забить – это сделало для нас матч проще. Однако соперник все равно быстро двигался, создавал опасности, убегал в контратаки. Главное, что мы выиграли. Теперь настраиваемся на следующий матч», – сказал Иванович.