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    Иванович назвал разгром «Уфы» одной из самых сложных игр «Зенита» в сезоне

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович выразил мнение, что матч 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0) получился одним из самых тяжелых для петербургского клуба в нынешнем сезоне.

    На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России единоличное первое место.

    «Победа далась «Зениту» нелегко. Думаю, это была одна из самых сложных игр сезона. Хорошо, что нам удалось забить – это сделало для нас матч проще. Однако соперник все равно быстро двигался, создавал опасности, убегал в контратаки. Главное, что мы выиграли. Теперь настраиваемся на следующий матч», – сказал Иванович.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.09.2017 23:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 сентября 2017, 06:44

      Самый сложный будет с Краснодаром

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Palev0 19 сентября 2017, 00:58

      Вы выиграли изи... Это видело 30к на стадионе. Но один х. Вы МОЛОДЦЫ!!! И спасибо за Вам за игру !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 00:14

      Лично я так не думаю, хотя в нашем чемпе проходных игр нет.

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