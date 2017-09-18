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    РФПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Амкару»

    В матче 10-го тура РФПЛ «Амкар» в гостях обыграл «Локомотив» – 1:0. Автором единственного гола стал Михаил Гащенков.

    Для пермского клуба эта победа стала второй в сезоне. Команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

    «Локомотив», имеющий в активе 20 очков, остался на третьей позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Гащенков, 1.

    «Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов (Рыбус, 46), Баринов (Коломейцев, 46), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гащенков (Гол, 64), Форбс (Салугин, 21), Баланович (Рязанцев, 86).

    Предупреждения: Пейчинович, 40 – Белоруков, 16; Конде, 64.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2017 21:25
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 сентября 2017, 05:08

      Локо и Рубин продули домашние матчи, где истерика в прессе как про спартаковскую гостевую ничью?

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Одинокий волк Маквейд 19 сентября 2017, 12:17

      Да 100% заговор и спланированная акция против Спартака :)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > mdu86 19 сентября 2017, 14:16

      Тогда игроки среди заговорщиков.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 19 сентября 2017, 04:48

      Паровоз застрял на перегоне, Питер в отрыв пропускал.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 00:06

      Амкар свое слово еще не сказал.

      1
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      Рейтинг: +32

      Loko...) 18 сентября 2017, 22:40

      Осталось крыльям проиграть чтоб уже точно было все понятно

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 сентября 2017, 22:25

      ну и отлично, побыли лидерами и хватит

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 18 сентября 2017, 22:20

      вот это неожиданно..

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > alp 19 сентября 2017, 11:40

      вот это как раз очень ожидаемо...

      0
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 18 сентября 2017, 22:02

      Во Амкар попер , будет бороться со Спартаком и Уралом !

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 18 сентября 2017, 21:49

      Паравоз удивил. Палыча сегодня жаль.

      4
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      Рейтинг: +27

      Медведь Пермь 18 сентября 2017, 21:39

      Амкар с победой.

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 сентября 2017, 21:36

      Быть Локомотиву всегда на 7-8 месте и место на еврокубках получать только через победу на Кубке России.
      Ну как, каааааак можно было обыграть лидеров ЦСКА и Спартак, но проиграть аутсайдеров Тосно и Амкару?

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > BRO_football 18 сентября 2017, 21:59

      А Спартаку тогда желаем чемпионство раз в 15 лет, а цска новых антирекордов.

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