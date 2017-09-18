РФПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Амкару»

В матче 10-го тура РФПЛ «Амкар» в гостях обыграл «Локомотив» – 1:0. Автором единственного гола стал Михаил Гащенков.

Для пермского клуба эта победа стала второй в сезоне. Команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

«Локомотив», имеющий в активе 20 очков, остался на третьей позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Гащенков, 1.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов (Рыбус, 46), Баринов (Коломейцев, 46), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гащенков (Гол, 64), Форбс (Салугин, 21), Баланович (Рязанцев, 86).

Предупреждения: Пейчинович, 40 – Белоруков, 16; Конде, 64.

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