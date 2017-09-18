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    Ерохин, Нобоа и Дзюба – в составе «Зенита» на матч с «Уфой»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Уфы» на встречу 10-го тура РФПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Нобоа, Ерохин, Краневиттер, Дриусси, Кокорин, Дзюба.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай.

    Встреча состоится в Северной столице на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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    Источник: РПЛ

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    18.09.2017 18:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 сентября 2017, 20:09

      Пора играть Нобоа,он еще силен,нет так в рубин,там раскроешься

      0
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      Рейтинг: +17834

      ilichkadr 18 сентября 2017, 19:27

      Нобоа вместо Паредеса? Должен справиться.

      0
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      Рейтинг: +365

      Бардюр > ilichkadr 18 сентября 2017, 20:07

      Эх, Кристиан Бердыев, ну что же ты. Запутался в собственных ногах в штрафной Уфы.

      0
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      Рейтинг: +365

      Бардюр > Бардюр 18 сентября 2017, 20:09

      Опа, и Ероха как обычно с 8 метров в угол попасть не может.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 сентября 2017, 19:17

      Ничейка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 18 сентября 2017, 19:16

      Зенит не проиграет.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 сентября 2017, 18:54

      УФА должна порвать Зенит! Беленов космос !

      1
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 18 сентября 2017, 18:49

      кузяеву отдохнуть дали(

      2
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