Ерохин, Нобоа и Дзюба – в составе «Зенита» на матч с «Уфой»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Уфы» на встречу 10-го тура РФПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Нобоа, Ерохин, Краневиттер, Дриусси, Кокорин, Дзюба.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай.

Встреча состоится в Северной столице на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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