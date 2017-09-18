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    Фарфан и Эдер сыграют в атаке «Локомотива», Форбс – на острие у «Амкара»

    «Локомотив» и «Амкар» объявили стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гащенков, Форбс, Баланович.

    Поединок пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    18.09.2017 18:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 сентября 2017, 18:51

      Форбс, только ты можешь показать мастер класс!

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      Рейтинг: +6947

      Красногорск_Фан 18 сентября 2017, 18:43

      Эдер жги . Локо удачи ( в начале 2000-х ходил на домашние матчи Локо)!

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