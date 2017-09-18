Фарфан и Эдер сыграют в атаке «Локомотива», Форбс – на острие у «Амкара»

«Локомотив» и «Амкар» объявили стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гащенков, Форбс, Баланович.

Поединок пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!