Жамалетдинов и Чалов – в расширенном составе сборной России на матчи с Австрией и Сербией

Стал известен расширенный состав молодежной сборной России на матчи отборочного раунда к чемпионату Европы-U21. Главный тренер команды Евгений Бушманов включил в список на поединки с Австрией (6 октября, Москва) и Сербией (10 октября, Нови-Сад) 28 игроков. Окончательный состав, в который войдут 23 футболиста, определится через неделю.

Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).

Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все – «Спартак-2» Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба – «Краснодар-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика» Калининград), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Рубин» Казань), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба – «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Коновалов («Кубань» Краснодар), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба – ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).