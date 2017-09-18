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    Жамалетдинов и Чалов – в расширенном составе сборной России на матчи с Австрией и Сербией

    Стал известен расширенный состав молодежной сборной России на матчи отборочного раунда к чемпионату Европы-U21. Главный тренер команды Евгений Бушманов включил в список на поединки с Австрией (6 октября, Москва) и Сербией (10 октября, Нови-Сад) 28 игроков. Окончательный состав, в который войдут 23 футболиста, определится через неделю.

    Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).

    Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все – «Спартак-2» Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба – «Краснодар-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика» Калининград), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»).

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Рубин» Казань), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба – «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Коновалов («Кубань» Краснодар), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).

    Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба – ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).

    Источник: РФС

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    18.09.2017 16:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 19 сентября 2017, 08:47

      Да зачем вы "копья ломаете"в связи с вызовом ребятишек в U-21? Ребята уже сказали, что рады вызову в "молодежку". Победы (надеюсь, что так и будет) молодежной сборной дают игрокам дополнительные силы, уверенность в себе и опыт, что положительно сказывается и на их игре за клуб. Кроме того, вызов игрока в сборную - это признание его уровня в стране. Рад за Федора и Тимура. Удачи им!

      5
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > Dominator777 19 сентября 2017, 11:49

      Согласен - успехов Тимуру и Федору!

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 сентября 2017, 17:45

      Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ ЖАМАЛЕТДИНОВА И ЧАЛОВА ИСПОЛЬЗОВАЛИ ВО ВСЕХ ЭТИХ U-21!

      Все эти молодёжки для ещё нереализовавшихся футболистов, а не для тех, кто выходит в основе в Лиге Чемпионов! Хотите окончательно обескровить ЦСКА? Ведь это и лишние и совершенно ненужные нагрузки, и опасности травм! С головой у футбольных функционеров типа Мутко совсем плохо? Может Гинер вмешается в эти их безумные планы?

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > cska-62 18 сентября 2017, 17:57

      Наоборот выступать за сборную почетно. Да и если будет вызов в основную сборную, в молодежке их не будет. Ну и в крайнем случае клуб может запретить ехать в сборную. В общем, для игроков вызов - сплошные плюсы.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > bset 18 сентября 2017, 18:55

      Главная сборная - это совсем другая тема! Речь о U-21! Все эти молодёжки - выставка талантов. Нереализовавшихся. И риск травм и потеря сил для участников Лиги Чемпионов!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > cska-62 18 сентября 2017, 19:01

      не смеши. Марко Асенсио, например, в этом году выиграл ЛЧ, забив в финале Ювентусу, а потом выиграл серебро на молодёжном ЧЕ.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Chesn0k 18 сентября 2017, 19:54

      А я никого не смешу, кроме, конечно, идиотов, сравнивающих составы европейских грандов с составом ЦСКА. У них по два практически равноценных состава, а у ЦСКА сегодня из игроков атаки лишь четверо, на которых можно всерьёз расчитывать: Головин, Дзагоев, Витиньо и Жамалетдинов. Да Чалов с Натхо на замену. И всё!!! Больше никого нет!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > cska-62 18 сентября 2017, 20:14

      1. У них потому и есть резерв, что молодёжь набирается опыта и уверенности везде, где только можно, в т.ч. и в сборных.
      2. Конечно, лучше не сравнивать. Оба клуба играют в ЛЧ, только один претендует, а другой на подсосе)
      3. Идиот здесь только ты, раз не понимаешь, что Гинеру лучше не в дела "безумных функционеров" вмешиваться, а клубом заниматься, раз у него играть вдруг стало некому, кроме малолеток.

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      Рейтинг: +24996

      bset 18 сентября 2017, 17:09

      По составу вытекают два факта:
      1. Скоро в основном составе будут проблемы с защитой
      2. Нападение похоже и в окончательный список целиком попадет (ибо больше нападающих нет)

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      Рейтинг: +24996

      bset 18 сентября 2017, 17:06

      Дауны из Бомбардира снова завлекают зайти через дезинформацию? Не пробовали добавить в заголовок, что это молодежная сборная?

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