Червиченко считает, что в случае поражения «Спартака» от «Кубани» в Кубке России Каррера подпишет себе приговор

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение, что в случае поражения от «Кубани» в 1/16 финала Кубка России главный тренер красно-белых Массимо Каррера может лишиться своего поста.

Поединок состоится в среду, 20 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Каррера все время говорил о семье, и вот сейчас говорят, что семья дала трещину.

– Во многих семьях доходит до разводов.

– Будем следить, что дальше. Впереди «Ливерпуль».

– Меня больше не «Ливерпуль» пугает, а кубковый матч с «Кубанью». И что-то мне подсказывает, что там все может быть не так радужно. Если слухи о сплаве игроками Карреры имеют право на жизнь, то подтверждение этих слухов в этом матче мы и увидим. Проигрыш «Кубани» станет для Карреры приговором.

Но я думаю, для Карреры вояж в Россию во всех смыслах получился отличным. Его брали на одну должность, а он оказался на другой, оказался у пирога и отхватил себе лакомый кусок. Так что, жаловаться ему не на что.