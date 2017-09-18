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    Червиченко считает, что в случае поражения «Спартака» от «Кубани» в Кубке России Каррера подпишет себе приговор

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение, что в случае поражения от «Кубани» в 1/16 финала Кубка России главный тренер красно-белых Массимо Каррера может лишиться своего поста.

    Поединок состоится в среду, 20 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    – Каррера все время говорил о семье, и вот сейчас говорят, что семья дала трещину.

    – Во многих семьях доходит до разводов.

    – Будем следить, что дальше. Впереди «Ливерпуль».

    – Меня больше не «Ливерпуль» пугает, а кубковый матч с «Кубанью». И что-то мне подсказывает, что там все может быть не так радужно. Если слухи о сплаве игроками Карреры имеют право на жизнь, то подтверждение этих слухов в этом матче мы и увидим. Проигрыш «Кубани» станет для Карреры приговором.

    Но я думаю, для Карреры вояж в Россию во всех смыслах получился отличным. Его брали на одну должность, а он оказался на другой, оказался у пирога и отхватил себе лакомый кусок. Так что, жаловаться ему не на что.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.09.2017 16:12
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 20 сентября 2017, 20:01

      когда перестанут браь вью у этого неадеквата,его же реально жаба душит,завистливый как склочная бабенка

      1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 20 сентября 2017, 13:33

      очень даже может быть.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 20 сентября 2017, 09:52

      Если Червяк так считает, значит век Карреры в Спартаке долог.

      14
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 сентября 2017, 09:00

      В случае победы Спартака, Бомбардир больше не публикует мнение этого персонажа. Мечта вслух.

      14
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 сентября 2017, 07:42

      Червячок так и подтачивает спартаковское яблочко и без него не самое здоровое. Вот же гнида.

      12
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 19 сентября 2017, 19:25

      СГИНЬ НЕ ЧИСТЫЙ!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 сентября 2017, 19:44

      Опять эта шавка подзаборная лает на львов?

      1
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      Рейтинг: +157

      Ali77 18 сентября 2017, 19:11

      Когда же у него хлеборезка закроется?

      1
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 18 сентября 2017, 18:23

      Тоснариков с победой, в десятером выиграть у зажравшихся мажориков московских, стоит того.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 сентября 2017, 18:03

      да это будет полный ебантизм если его уволят,а ведь уволят же если проиграют.Хренасе как говняная бомба в Спартаке рванула)

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