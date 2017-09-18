Витиньо: «Если дадим «Манчестер Юнайтед» пространство, у ЦСКА будут проблемы»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Поединок состоится в Москве 27 сентября. В первом туре армейцы на выезде переиграли «Бенфику» (2:1), а манкунианцы в родных стенах расправились с «Базелем» (3:0).

«Манчестер Юнайтед» – отличная команда. Тем интереснее будет против нее сыграть. Понятно, что нам придется очень непросто, но будем настраиваться на то, чтобы набрать очки.

Шансы для взятия ворот у нас наверняка появятся. Еще важно хотя бы отрезками контролировать мяч. Если дадим им пространство, у нас будут проблемы», – сказал Витиньо.