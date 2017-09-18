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    Витиньо: «Если дадим «Манчестер Юнайтед» пространство, у ЦСКА будут проблемы»

    Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    Поединок состоится в Москве 27 сентября. В первом туре армейцы на выезде переиграли «Бенфику» (2:1), а манкунианцы в родных стенах расправились с «Базелем» (3:0).

    «Манчестер Юнайтед» – отличная команда. Тем интереснее будет против нее сыграть. Понятно, что нам придется очень непросто, но будем настраиваться на то, чтобы набрать очки.

    Шансы для взятия ворот у нас наверняка появятся. Еще важно хотя бы отрезками контролировать мяч. Если дадим им пространство, у нас будут проблемы», – сказал Витиньо.

    Источник: Бобсоккер

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    18.09.2017 13:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 сентября 2017, 18:28

      Выходить и выкладываться...а там как фишка ляжет. Главное-не бздеть..

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 сентября 2017, 00:13

      Врятли что хорошое получиться... но будем надеется. Удачи

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 18 сентября 2017, 22:31

      Если что и нужно дать Манчестеру ...то это БОЙ... а там как получиться...МЮ нынче серьезен и крут...ЦСКА вперед!!!

      0
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      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 18 сентября 2017, 18:33

      Если играть так как Ростов в прошлом сезоне,шансы будут! Удачи ЦСКА!

      4
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > АЛЕКС 58 19 сентября 2017, 01:44

      если Играть как Ростов то мы будем сраным Колхозом, еще поле в грядки как в ростове предложи перекапать.......надо играть как ЦСКА и выебем англичашек с грозным названием клуба

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 18 сентября 2017, 17:47

      С таким М.Ю. шансов я думаю нет.

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > yarik1_78 19 сентября 2017, 01:45

      верим в судью=))

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 18 сентября 2017, 16:54

      А что бояться ну вылетят из ЛЧ как бы все понимаем, а так если поборемся может чего то и будет)

      5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > EcioAuditore 18 сентября 2017, 17:28

      пущай беня с базелем репу чешут)))))))))))

      1
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 18 сентября 2017, 16:25

      И все таки надежда умирает последней！ЦСКА верим в тебя...

      8
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 сентября 2017, 16:18

      Проблемы и так будут

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 сентября 2017, 16:00

      если и не дадите все равно будут проблемы..к сожалению..

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 сентября 2017, 14:19

      Победу ЦСКА!Россия вперед!

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