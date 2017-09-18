Неизвестные пытались ограбить дом Курзавы, шантажируя его видео

Очередной громкий скандал, связанный с шантажом футболиста, назревает во французском футболе. Защитника «ПСЖ» и сборной Франции Лейвина Курзаву пыталась шантажировать группа неизвестных лиц, сообщает Europe 1. В руках злоумышленников оказалась видеозапись, на которой запечатлен футболист в одном из столичных клубов. Курзава позволил себе грубо раскритиковать главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, что и удалось записать неизвестным.

Преступники назначили защитнику встречу, потребовали, чтобы он принес на нее 100 тысяч евро за то, чтобы видео не оказалось в Сети. Курзава обратился в полицию, которая задержала пятерых подозреваемых. Как выяснилось позже, они планировали ограбить дом футболиста, выманив его на встречу.