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    Неизвестные пытались ограбить дом Курзавы, шантажируя его видео

    Очередной громкий скандал, связанный с шантажом футболиста, назревает во французском футболе. Защитника «ПСЖ» и сборной Франции Лейвина Курзаву пыталась шантажировать группа неизвестных лиц, сообщает Europe 1. В руках злоумышленников оказалась видеозапись, на которой запечатлен футболист в одном из столичных клубов. Курзава позволил себе грубо раскритиковать главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, что и удалось записать неизвестным.

    Преступники назначили защитнику встречу, потребовали, чтобы он принес на нее 100 тысяч евро за то, чтобы видео не оказалось в Сети. Курзава обратился в полицию, которая задержала пятерых подозреваемых. Как выяснилось позже, они планировали ограбить дом футболиста, выманив его на встречу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2017 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 сентября 2017, 16:28

      Был ли среди шантажистов Бензема?

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