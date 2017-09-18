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    Скауты «МЮ» просматривали Наингголана

    Скауты «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе побывали на одном из матчей «Ромы», где просматривали деле полузащитника Раджу Наингголана. В английском клубе он должен занять место 36-летнего Майкла Кэррика, для которого этот сезон может стать последним.

    Известно, что прошедшим летом британцы уже пытался приобрести Найнгголана, но не смогли договориться с римлянами. Итальянскую сторону не устроила предложенная сумма в 45 миллионов евро.

    Позже Наингголан продлил контракт с «Ромой», который теперь рассчитан до середины 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    18.09.2017 11:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2017, 11:46

      а что его просматривать игрок известный в Европе и уже давно

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