Скауты «МЮ» просматривали Наингголана

Скауты «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе побывали на одном из матчей «Ромы», где просматривали деле полузащитника Раджу Наингголана. В английском клубе он должен занять место 36-летнего Майкла Кэррика, для которого этот сезон может стать последним.

Известно, что прошедшим летом британцы уже пытался приобрести Найнгголана, но не смогли договориться с римлянами. Итальянскую сторону не устроила предложенная сумма в 45 миллионов евро.

Позже Наингголан продлил контракт с «Ромой», который теперь рассчитан до середины 2021 года.