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    Полузащитник «Ниццы» Сери: «Мой трансфер не был приоритетным для «Барселоны»

    Полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери считает, что он не входит в приоритетные планы «Барселоны», в которой он мог оказаться прошедшим летом. Футболист заявил, что до следующего летнего трансферного окна он будет выступать в составе французского клуба.

    «Я не перешел в «Барселону» по причине того, что этот трансфер не был приоритетным для испанцев. Если такой клуб как «Барселона» заинтересовалась тобой, то значит ты идешь по правильному пути.

    Что касается дальнейших моих планов, то я сосредоточился на том, чтобы провести отличный сезон, но не для того, чтобы перейти в гранд. Зимой я не перейду в другой клуб вне зависимости от того, кто захочет приобрести меня», – рассказал Сери L'Équipe.

    Напомним, что «Барселона» предлагала 40 миллионов евро за 26-летнего футболиста, но в последний момент отказалась от этой покупке. Позже появилась информация, что трансфер перенесен на зимнее окно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2017 08:55
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