«Барселона» договорилась с «Ниццей» о переходе Сери за 40 миллионов, но в последний момент передумала

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер заявил, что французский клуб согласовал с «Барселоной» переход полузащитника Жана Мишеля Сери за 40 миллионов евро, однако в последний момент испанцы отказались от идеи приобретения 26-летнего ивуарийца.

Сам футболист заявлял, что был готов к переходу в стан сине-гранатовых.

«Мы согласовали трансфер Сери с «Барселоной» за 40 миллионов евро, но в последний момент сделка сорвалась. Мне позвонил генеральный менеджер нашей команды и сказал: «Ничего не понимаю, но со мной связался Бартомеу, и смутившись сказал, что Сери им не нужен», – приводит слова Ривьера Canal+ France.