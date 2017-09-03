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    «Барселона» договорилась с «Ниццей» о переходе Сери за 40 миллионов, но в последний момент передумала

    Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер заявил, что французский клуб согласовал с «Барселоной» переход полузащитника Жана Мишеля Сери за 40 миллионов евро, однако в последний момент испанцы отказались от идеи приобретения 26-летнего ивуарийца.

    Сам футболист заявлял, что был готов к переходу в стан сине-гранатовых.

    «Мы согласовали трансфер Сери с «Барселоной» за 40 миллионов евро, но в последний момент сделка сорвалась. Мне позвонил генеральный менеджер нашей команды и сказал: «Ничего не понимаю, но со мной связался Бартомеу, и смутившись сказал, что Сери им не нужен», – приводит слова Ривьера Canal+ France.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 23:05
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