Сери не побоялся бы перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери признался, что ему льстят слова бывшего футболиста «Барселоны» Хави Эрнандеса в его адрес.

«Меня переполняли эмоции, когда я прочитал слова Хави о себе. Хотел бы поблагодарить его за это.

Я весьма доволен тем, как складывались мои дела в последнее время. Я стал лучшим игроком Африки 2017 года, а с «Ниццей» мы в течение всего сезона боремся за титул чемпиона страны. Изначально меня не очень ценили в Португалии и во Франции, но в конце мне всегда сопутствовал успех.

Если честно, мне было бы не страшно перейти в «Барселону». Я с детства болею за нее», – приводит слова Сери издание Mundo Deportivo.

Напомним, ранее появилась информация, что «Барселона» хотела пригласить Сери из «Пасуш де Феррейра», но позже отказалась от этой идеи.