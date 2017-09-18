Суркис пообещал решить вопрос с «Мариуполем» в правовом поле

Короче суркисы -свинтусы обкакались ...........
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис пообещал решить вопрос присуждения технического поражения за неявку на выездной матч чемпионата Украины с «Мариуполем» в правовом поле, сообщает dynamo.kiev.ua. Он также прокомментировал возможный уход из команды защитника Домагоя Виды.
— Почему против «Динамо» не играют арендованные динамовцы?
— Когда федерация футбола примет решение по этому поводу, обязательное для всех клубов, мы с этим согласимся. Пока такое решение не принято.
— Как развивается ситуация с решением по «Мариуполю»?
— Ситуация развивается в правовом поле. Апелляция — и дальше.
— Вида не уходит?
— Ну, он же играет в «Динамо». Придет время — будем говорить. Сейчас трансферное окно закрыто.