Суркис пообещал решить вопрос с «Мариуполем» в правовом поле

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис пообещал решить вопрос присуждения технического поражения за неявку на выездной матч чемпионата Украины с «Мариуполем» в правовом поле, сообщает dynamo.kiev.ua. Он также прокомментировал возможный уход из команды защитника Домагоя Виды.

— Почему против «Динамо» не играют арендованные динамовцы?

— Когда федерация футбола примет решение по этому поводу, обязательное для всех клубов, мы с этим согласимся. Пока такое решение не принято.

— Как развивается ситуация с решением по «Мариуполю»?

— Ситуация развивается в правовом поле. Апелляция — и дальше.

— Вида не уходит?

— Ну, он же играет в «Динамо». Придет время — будем говорить. Сейчас трансферное окно закрыто.