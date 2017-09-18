Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Суркис пообещал решить вопрос с «Мариуполем» в правовом поле

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис пообещал решить вопрос присуждения технического поражения за неявку на выездной матч чемпионата Украины с «Мариуполем» в правовом поле, сообщает dynamo.kiev.ua. Он также прокомментировал возможный уход из команды защитника Домагоя Виды.

    — Почему против «Динамо» не играют арендованные динамовцы?

    — Когда федерация футбола примет решение по этому поводу, обязательное для всех клубов, мы с этим согласимся. Пока такое решение не принято.

    — Как развивается ситуация с решением по «Мариуполю»?

    — Ситуация развивается в правовом поле. Апелляция — и дальше.

    — Вида не уходит?

    — Ну, он же играет в «Динамо». Придет время — будем говорить. Сейчас трансферное окно закрыто.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2017 08:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 сентября 2017, 09:08

      Короче суркисы -свинтусы обкакались ...........

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11