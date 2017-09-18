Полузащитник «Тосно» Мирзов: «Даже после удаления стремились к воротам «Спартака»

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов рассказал за счет чего его команде удалось отобрать очки у действующего чемпиона страны столичного «Спартака». По словам футболиста, даже удаление не сбило настрой команды на положительный результат.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Спартак» закончился со счетом 2:2.

– Игра хорошая была. До удаления мы действовали здорово, после этого тоже не прижались к своим воротам, хоть «Спартак» и перестроился. Наша же тактика не поменялась, и мы по-прежнему стремились к воротам соперника.

– После удаления ощущалось отсутствие одного полевого игрока?

– Конечно, ощущалось, в первую очередь физически – приходилось каждому отрабатывать за двоих. Тем более, со «Спартаком», у которого такая мощная атака. Периодически нам приходилось сложно при оборонительных действиях, но мы справлялись.

– О чем говорил Дмитрий Парфенов в перерыве?

– Тренер нас подбодрил, сказал, чтобы не опускали рук, и даже не смотря на удаление, продолжили играть в атаку. Еще сделал акцент на реализации – при игре вдесятером, мы должны были выжимать максимум из каждого момента в атаке.

– За счет чего удалось переломить игру в концовке?

– За счет эмоций и нашего характера. После первого забитого Женей Марковым мяча мы все силы бросили в атаку – даже было несколько опасных контратак от соперника, но мы все равно бежали вперед. Еще и стадион стал нас поддерживать мощно в концовке.