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    Полузащитник «Тосно» Мирзов: «Даже после удаления стремились к воротам «Спартака»

    Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов рассказал за счет чего его команде удалось отобрать очки у действующего чемпиона страны столичного «Спартака». По словам футболиста, даже удаление не сбило настрой команды на положительный результат.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Спартак» закончился со счетом 2:2.

    – Игра хорошая была. До удаления мы действовали здорово, после этого тоже не прижались к своим воротам, хоть «Спартак» и перестроился. Наша же тактика не поменялась, и мы по-прежнему стремились к воротам соперника.

    – После удаления ощущалось отсутствие одного полевого игрока?

    – Конечно, ощущалось, в первую очередь физически – приходилось каждому отрабатывать за двоих. Тем более, со «Спартаком», у которого такая мощная атака. Периодически нам приходилось сложно при оборонительных действиях, но мы справлялись.

    – О чем говорил Дмитрий Парфенов в перерыве?

    – Тренер нас подбодрил, сказал, чтобы не опускали рук, и даже не смотря на удаление, продолжили играть в атаку. Еще сделал акцент на реализации – при игре вдесятером, мы должны были выжимать максимум из каждого момента в атаке.

    – За счет чего удалось переломить игру в концовке?

    – За счет эмоций и нашего характера. После первого забитого Женей Марковым мяча мы все силы бросили в атаку – даже было несколько опасных контратак от соперника, но мы все равно бежали вперед. Еще и стадион стал нас поддерживать мощно в концовке.

    Источник: ФК «Тосно»

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    18.09.2017 06:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 18 сентября 2017, 10:20

      Только играя со Спартаком можно и нужно быть оптимистом

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