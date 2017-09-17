Тигиев: «Не понимаю, как с 2:0 «Спартак» смог сыграть вничью»

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев остался разочарован результатом матча десятого тура чемпионата России с «Тосно». Напомним, что красно-белые вели в этой встрече со счетом 2:0, играя в большинстве, но в концовке пропустили два гола.

Сам Тигиев покинул поле на 58-й минуте из-за травмы. У игрока подозрение на разрыв крестообразных связок.

— Не понимаю, как с 2:0 мы могли сыграть вничью. Пропущенные голы посмотрел на повторе, была ошибка… Но это футбол.

— Насколько трудно было перестроится со схемы с трех защитников?

— Никакого дискомфорта нет, у них было удаление и тренер решил убрать третьего защитника, чтобы мы больше играли в атаку. Это и привело ко второму забитому голу. Потом, может, расслабились. Может, концентрация пропала. Не могу объяснить.

— Показалось, что «Спартак» начал нервно. В чем здесь причина?

— «Тосно» хорошо играет вверху. Идет подача, скидка… Готовились к этому, разбирали, но что-то не получилось.