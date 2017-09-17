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    Тигиев: «Не понимаю, как с 2:0 «Спартак» смог сыграть вничью»

    Защитник «Спартака» Георгий Тигиев остался разочарован результатом матча десятого тура чемпионата России с «Тосно». Напомним, что красно-белые вели в этой встрече со счетом 2:0, играя в большинстве, но в концовке пропустили два гола.

    Сам Тигиев покинул поле на 58-й минуте из-за травмы. У игрока подозрение на разрыв крестообразных связок.

    — Не понимаю, как с 2:0 мы могли сыграть вничью. Пропущенные голы посмотрел на повторе, была ошибка… Но это футбол.

    — Насколько трудно было перестроится со схемы с трех защитников?

    — Никакого дискомфорта нет, у них было удаление и тренер решил убрать третьего защитника, чтобы мы больше играли в атаку. Это и привело ко второму забитому голу. Потом, может, расслабились. Может, концентрация пропала. Не могу объяснить.

    — Показалось, что «Спартак» начал нервно. В чем здесь причина?

    — «Тосно» хорошо играет вверху. Идет подача, скидка… Готовились к этому, разбирали, но что-то не получилось.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.09.2017 23:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 18 сентября 2017, 17:04

      С нынешним Спартаком как в песне "я знаю точно невозможное возможно".....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 сентября 2017, 08:10

      Логике это не поддается.Пора разогнать пол команды.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 18 сентября 2017, 08:06

      Да, Тигиев был хорош в матче. Очень жаль что травмировался. Здоровья и скорейшего выздоровления!

      6
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > VVM1964 18 сентября 2017, 12:38

      Думаю как раз потому что пока желание и энергичность у Георгия превалирует над качеством и техникой. Но в свете того что сейчас играть вообще некому и Тигиев очень хорош.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > VVM1964 18 сентября 2017, 14:01

      Возникает ощущение, что перечисленные тобой игроки+многие другие из основы, решили что после завоевания Чемпионства они заслужили отдых как минимум на год. Да не вопрос! Но тогда не занимайте чужое место в основе и отдыхайте с вычетом ЗП за своё нежелание трудиться на поле.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 сентября 2017, 04:17

      А какой здравомыслящий может это понять?

      4
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 18 сентября 2017, 00:40

      Здоровья. Как же жаль, что сейчас сломался. Играл хорошо. В такие времена и пробивают себе путь в основу.

      3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 17 сентября 2017, 23:49

      уметь надо

      0
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