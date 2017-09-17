Бубнов – о будущем Карреры в «Спартаке»: «Не думаю, что до зимы его будут трогать»

В любой приличной команде обновление состава считается нормой. Всякому овощу своё время. Ещё, хочешь прогрессировать - развивайся! А под Лигу чемпионов надо брать только мастеров. Ни того, ни другого в Спартаке не было. Прошла треть чемпионата. Глушаков - бледная тень прошлого сезона. Самедов (особенно в игре с Тосно) - еще тот пижон. Комбаров - физкультурник, никогда футболистом не был. Ребров - сейчас дыра, не уровень Спартака. Адриано забивным не был и не будет. Петкович - просто враг народа. Пашалич, Мельгарехо больше разочаровывают, чем радуют. Зобнин, светлая голова, увы, сломан. Срочно нужна свежая кровь! Стыдно и боязно за нынешний Спартак...
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы Массимо Карреры на посту главного тренера «Спартака».
Под руководством итальянского специалиста действующие чемпионы России на данный момент занимают в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.
«Решится ли руководство на увольнение Карреры? Не думаю, что до зимы его будут трогать. Другое дело, что велика вероятность поражений в Лиге чемпионов и потерь очков в чемпионате. Это может сказаться на психологическом фоне команды и отношении к итальянцу со стороны руководства», – сказал Бубнов.
«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы