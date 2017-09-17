Бубнов – о будущем Карреры в «Спартаке»: «Не думаю, что до зимы его будут трогать»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы Массимо Карреры на посту главного тренера «Спартака».

Под руководством итальянского специалиста действующие чемпионы России на данный момент занимают в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

«Решится ли руководство на увольнение Карреры? Не думаю, что до зимы его будут трогать. Другое дело, что велика вероятность поражений в Лиге чемпионов и потерь очков в чемпионате. Это может сказаться на психологическом фоне команды и отношении к итальянцу со стороны руководства», – сказал Бубнов.

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