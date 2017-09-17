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    Бубнов – о будущем Карреры в «Спартаке»: «Не думаю, что до зимы его будут трогать»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы Массимо Карреры на посту главного тренера «Спартака».

    Под руководством итальянского специалиста действующие чемпионы России на данный момент занимают в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

    «Решится ли руководство на увольнение Карреры? Не думаю, что до зимы его будут трогать. Другое дело, что велика вероятность поражений в Лиге чемпионов и потерь очков в чемпионате. Это может сказаться на психологическом фоне команды и отношении к итальянцу со стороны руководства», – сказал Бубнов.

    «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

    Источник: Sportbox.ru

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    17.09.2017 21:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 сентября 2017, 12:18

      В любой приличной команде обновление состава считается нормой. Всякому овощу своё время. Ещё, хочешь прогрессировать - развивайся! А под Лигу чемпионов надо брать только мастеров. Ни того, ни другого в Спартаке не было. Прошла треть чемпионата. Глушаков - бледная тень прошлого сезона. Самедов (особенно в игре с Тосно) - еще тот пижон. Комбаров - физкультурник, никогда футболистом не был. Ребров - сейчас дыра, не уровень Спартака. Адриано забивным не был и не будет. Петкович - просто враг народа. Пашалич, Мельгарехо больше разочаровывают, чем радуют. Зобнин, светлая голова, увы, сломан. Срочно нужна свежая кровь! Стыдно и боязно за нынешний Спартак...

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 18 сентября 2017, 00:54

      Руководство "Спартака" - это Федун, который если сейчас и появляется на матчах, то сидит с такой безразличной физиономией, что сразу видно - "Спартак" ему надоел или дела в бизнесе не идут и команда ему не нужна.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 сентября 2017, 22:36

      Быть тренером Спартака - это почётно, ответственно и, как показывает этот сезон, приводит к душевным ранам... И в эти раны все кому не лень суют критику, соль и яд!!... А ведь тренер не бездельник... Ну не может он сам выйти на поле и сыграть за некоторых... Трудный период... Именно в таких случаях и проверяется остов коллектива, поддержка болельщиков и взаимодействие с руководством... Где-то лежит ещё та таблетка, которую не прописали...

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      Рейтинг: +44

      boec80 17 сентября 2017, 22:26

      Руководство Спартака вы твари уроды.Нет что-бы по больше купить футболистов , а вы суки свои карманы не можете на бить СПАРТАКА НАРОДНАЯ КОМАНДА, ДАВАЙТЕ ВСЕ СКИНИМСЯ ПО 20$ И КУПИМ ТЕХ ИГРОКОВ КАКИХ ЗАХОТИМ САМИ , ВПЕРЁД СПАРТАК!!!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 сентября 2017, 22:14

      если сам не свалит с такими подставами

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 сентября 2017, 22:03

      так спартаку в лч при любом тренере ничего не светит с таким составом)

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