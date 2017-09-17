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    Мхитарян за пять матчей нынешнего сезона набрал больше голевых очков, чем за весь прошлый

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:0) стал автором одного из голов. Для армянского игрока данное результативное действие стало шестым в нынешнем сезоне.

    Таким образом, футболист превзошел собственную результативность за весь прошлый сезон, где он набрал пять результативных очков.

    В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «МЮ» в АПЛ пять матчей, в которых отдал пять результативных передач и забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2017 21:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24

      Ash-9993 18 сентября 2017, 08:02

      Инфа у вас не верная и не корректная.А Генрих молодец,старается.Удачи ему он ещё покажет.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Ash-9993 18 сентября 2017, 10:19

      С четкостью инфы на бомбардире всегда проблемы, тут посыл важен, мол, красапет)

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 сентября 2017, 05:04

      Т.е. в прошлом сезоне игрок валял дурака.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 сентября 2017, 00:23

      На нынешний Манчестер очень приятно смотреть... Давно такой игры не было, с времён САФа.

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 17 сентября 2017, 22:41

      Интересно,а в АПЛ есть аналог Арт Росс Трофи?

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 сентября 2017, 22:01

      ещё немало наберёт в этом сезоне

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