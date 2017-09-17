Мхитарян за пять матчей нынешнего сезона набрал больше голевых очков, чем за весь прошлый

Инфа у вас не верная и не корректная.А Генрих молодец,старается.Удачи ему он ещё покажет.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:0) стал автором одного из голов. Для армянского игрока данное результативное действие стало шестым в нынешнем сезоне.
Таким образом, футболист превзошел собственную результативность за весь прошлый сезон, где он набрал пять результативных очков.
В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «МЮ» в АПЛ пять матчей, в которых отдал пять результативных передач и забил один гол.