Мхитарян за пять матчей нынешнего сезона набрал больше голевых очков, чем за весь прошлый

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:0) стал автором одного из голов. Для армянского игрока данное результативное действие стало шестым в нынешнем сезоне.

Таким образом, футболист превзошел собственную результативность за весь прошлый сезон, где он набрал пять результативных очков.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «МЮ» в АПЛ пять матчей, в которых отдал пять результативных передач и забил один гол.