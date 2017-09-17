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    Кафельников: «Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас требуют ему замену. Какие же все убогие»

    Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников выступил в поддержку главного тренера команды Массимо Карреры.

    Под руководством итальянского специалиста действующие чемпионы России на данный момент занимают в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

    «Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят.

    Каррера еще не один трофей возьмет в Европе! Вы эти мои слова еще вспомните, господа футбольные «эксперты» и журналисты», – сказал Кафельников.

    «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

    Источник: Twitter

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    17.09.2017 21:04
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 18 сентября 2017, 16:07

      А кстати Кафельников как есть на Панова похож и внешне и внутренне.

      1
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      Рейтинг: +11240

      alp 18 сентября 2017, 11:58

      прочитал сначала "бывший таксист" )))))) кафелю с себя надо начать, насчет убогости..

      -2
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 18 сентября 2017, 11:19

      и он прав на все 100

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 18 сентября 2017, 10:10

      Постоянно какая-то подковёрная возня в клубе. Клубом руководят не президент и тренер, а упыри зажравшиеся из числа игроков.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 18 сентября 2017, 09:22

      Подписываюсь под каждым словом. Кафельников все правильно сказал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 сентября 2017, 08:20

      Согласен полностью что они убогие.

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      Ответить
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      Рейтинг: +168

      DQ1 18 сентября 2017, 06:21

      Вот совсем ничего удивительного

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 сентября 2017, 00:07

      Ну, не все убогие. Кафельников вон какой умный, все объяснил и предсказал. Правда, ставку не сделал, так что с него взятки гладки.

      3
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      Рейтинг: +759

      sevsor 18 сентября 2017, 00:06

      Е.Кафельников? Это кто, теннисист? Он соображает в футболе точно также. как и все мы...но, почему-то именно его мнение печатают в известных изданиях, а не...моё))))) Экий спец авторитетный, хи-хи!)))

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 сентября 2017, 00:01

      иди воруй жир

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