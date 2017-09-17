Кафельников: «Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас требуют ему замену. Какие же все убогие»

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников выступил в поддержку главного тренера команды Массимо Карреры.

Под руководством итальянского специалиста действующие чемпионы России на данный момент занимают в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

«Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят.

Каррера еще не один трофей возьмет в Европе! Вы эти мои слова еще вспомните, господа футбольные «эксперты» и журналисты», – сказал Кафельников.

«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы