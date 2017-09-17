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    Ребров принес извинения болельщикам «Спартака» за результат матча с «Тосно»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров после матча 10-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2) извинился перед болельщиками красно-белых за результат данной игры.

    «Упустили победу, очень неприятно и досадно. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. «Спартак» не имеет права такие игры отдавать, сказать больше нечего.

    Опять же можно сколько угодно рассуждать, в чем причина. Мы не имеем права отдавать такие игры, когда против нас 10 человек. Мы вели 2:0, в концовке ничего не получалось, такое не первый раз в сезоне», – сказал Ребров.

    «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.09.2017 16:11
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 18 сентября 2017, 06:55

      гнать всех смутьянов ссаными тряпками,хочешь играть-играй,нет?-иди на хуй,по моему если выгнать всех "недобросовестных",и набрать новых игроков, то федун потеряет гораздо меньше,чем содержать их и постоянно менять тренеров

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Каратель 18 сентября 2017, 10:09

      именно это сейчас сделал Зенит, примерно тоже самое у нас было весной

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 18 сентября 2017, 00:20

      Пошел ты на уй андон

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      Рейтинг: +1741

      max74 17 сентября 2017, 20:40

      А что, если Тосно вдесятером играет, то штанги целовать уже не обязательно ? Профилонил и получил .... Делай выводы, Студент !

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 17 сентября 2017, 19:53

      да нахуй нам твои извинения,у вас блять в привычку вошло обосраться,поплакаться и дальше лажать,а херли, бабос то капает. надо бы как то уже наказывать за недобросовестное и похуистическое отношение к делу,как на заводе например,сделал брак-в зарплате недосчитался

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 сентября 2017, 19:26

      одни только бла-бла-бла.....

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 сентября 2017, 19:10

      Проклятие Петровского..))?

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      Рейтинг: +444

      gennadiy 17 сентября 2017, 18:46

      Что то многова то стало извинений...

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 сентября 2017, 18:43

      Ну так играть нормально надо, а не овно пинать и потом извиняться.

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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 17 сентября 2017, 18:41

      второй раз и на этот раз хуже.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 сентября 2017, 18:19

      Окабанели ребята....Такие зарплаты....При Сталине ,получая те же гроши,что и рабочие в телогрейках на стройке, стесняясь того,что являются паразитами по отношению к рабочему классу,советские футболисты отчаянно бились.Кто вы после сегодняшней игры?Матом писать нельзя.

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