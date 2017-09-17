Ребров принес извинения болельщикам «Спартака» за результат матча с «Тосно»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров после матча 10-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2) извинился перед болельщиками красно-белых за результат данной игры.

«Упустили победу, очень неприятно и досадно. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. «Спартак» не имеет права такие игры отдавать, сказать больше нечего.

Опять же можно сколько угодно рассуждать, в чем причина. Мы не имеем права отдавать такие игры, когда против нас 10 человек. Мы вели 2:0, в концовке ничего не получалось, такое не первый раз в сезоне», – сказал Ребров.

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