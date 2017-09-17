Ребров принес извинения болельщикам «Спартака» за результат матча с «Тосно»

гнать всех смутьянов ссаными тряпками,хочешь играть-играй,нет?-иди на хуй,по моему если выгнать всех "недобросовестных",и набрать новых игроков, то федун потеряет гораздо меньше,чем содержать их и постоянно менять тренеров
Голкипер «Спартака» Артем Ребров после матча 10-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:2) извинился перед болельщиками красно-белых за результат данной игры.
«Упустили победу, очень неприятно и досадно. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. «Спартак» не имеет права такие игры отдавать, сказать больше нечего.
Опять же можно сколько угодно рассуждать, в чем причина. Мы не имеем права отдавать такие игры, когда против нас 10 человек. Мы вели 2:0, в концовке ничего не получалось, такое не первый раз в сезоне», – сказал Ребров.
«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы