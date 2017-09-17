Парфенов: «Тосно» совершил маленький подвиг в матче против «Спартака»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал итог матча 10-го тура РФПЛ, в котором клуб из Ленинградской области вырвал ничью против «Спартака» (2:2).

«Не буду ничего выдумывать, лишних слов не будет. Я горжусь своими игроками, они совершили маленький подвиг.

Как удалось совершить переворот при счете 0:2? Мы подбирали игроков с характером, когда была комплектация. Проявили характер. Где-то нам повезло», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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