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    Парфенов: «Тосно» совершил маленький подвиг в матче против «Спартака»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал итог матча 10-го тура РФПЛ, в котором клуб из Ленинградской области вырвал ничью против «Спартака» (2:2).

    «Не буду ничего выдумывать, лишних слов не будет. Я горжусь своими игроками, они совершили маленький подвиг.

    Как удалось совершить переворот при счете 0:2? Мы подбирали игроков с характером, когда была комплектация. Проявили характер. Где-то нам повезло», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2017 15:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 сентября 2017, 12:16

      сделал удачную замену ! ну и спартак удачно расслабился

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 сентября 2017, 04:44

      Очень симпатичная команда получается, надеюсь им удастся подняться со дна и закрепиться хотя бы где-то в середине турнирной таблицы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 сентября 2017, 21:49

      это не маленький подвиг, а большой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1310

      Taps 17 сентября 2017, 16:27

      Лосики забодали ниггеров.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Taps 18 сентября 2017, 12:17

      лосик корюшка и елка, а там кому что досталось

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 17 сентября 2017, 15:53

      Не редко из Питера спартак увозит по пять.
      Здесь за пять минут "Тосно" закатило две банки.
      Традиции соблюдены.
      спартак в тонусе...:))))

      10
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 сентября 2017, 15:44

      Да, "Тосно" - молодцы! Даже странное судейство пережили и не сломались!

      6
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      Рейтинг: +4025

      raritet 17 сентября 2017, 15:43

      Это просто удивительно, растерять в большинстве разницу в 2 мяча команде из ФНЛ. Что-то тут нечисто.

      0
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 17 сентября 2017, 15:39

      У Тосно игроки с характером, а у свинок - без.

      5
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      Рейтинг: +19

      пандион 17 сентября 2017, 15:37

      Тосно - молодцы!

      6
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