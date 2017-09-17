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    РФПЛ. «Спартак» в большинстве упустил победу над «Тосно», ведя в два мяча

    В матче 10-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях упустил победу над «Тосно» – 2:2. Голами в составе московского клуба отметились Георгий Джикия и Марио Пашалич.

    Отметим, что хозяева две трети матча провели в меньшинстве.

    Таким образом, красно-белые набрали 13 очков и остались на восьмом месте в турнирной таблице. «Тосно» – 13-й.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – Спартак (Москва) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Джикия, 35; 0:2 – Пашалич, 63; 1:2 – Марков, 86; 2:2 – Заболотный, 90+1.

    «Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Мирзов (Труйич, 61), Казаев, Нуна Роша, Полетанович (Марков, 84), Заболотный.

    «Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев (Комбаров, 59), Таски (Промес, 36), Петкович, Самедов, Фернандо, Пашалич, Луис Адриано, Педро Роша (Попов, 76).

    Предупреждения: нет – Луис Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77.

    Удаление: Шахов, 29 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2017 14:51
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 сентября 2017, 09:43

      Наблюдал, уверен, в команде будут большие перемены, особенно в зимнее окно.

      9
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 сентября 2017, 09:18

      Спартак в очередной раз обрадовал наших недругов, которым в первую очередь доставляют радость его неудачи, а уже потом собственные успехи. Но это их дело. После 10 туров я лично понял, что все опасения о которых писал в межсезонье сбылись один в один, чему я совсем не рад. Полкоманды, а то и больше достигли жизненной мечты, они чемпионы и большего им не нужно, мотивации нет, бензин кончился, меняй хоть десять Каррер, Комбаров и Ещенко лучше играть не смогут. Нужно строить новую команду. Игрокам спасибо за прошлый год, но это их потолок, того, кто сгорел, не подожжешь.

      11
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      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Сибирь за Спартак 18 сентября 2017, 14:21

      Совершенно верно сказанно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 17 сентября 2017, 20:20

      Спартак должен был помнить что Тосно может удивить после того давнего поражения... в кубке по моему это было, но почему-то урок прошел незамеченным

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 сентября 2017, 18:28

      В очередной раз ужасная игра в обороне. Достало уже. Каррера спец по обороне, а ее как не было так и нет.

      2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 17 сентября 2017, 17:20

      Позорники,опять провалили матч ведя в 2 мяча,прям как под копирку,когда с Динамо играли,только на этот раз,они целый час в большинстве играли. Да и с Локомотивом также было и с Цска и с Марибором.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      aldar xose 17 сентября 2017, 17:06

      Комарова гнать в шею и с ним Ещенко, Ребров а

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      пандион 17 сентября 2017, 15:52

      Тосно - молодцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 17 сентября 2017, 15:44

      команда бросает играть за 10 минут до конца матча ! и это не первый матч !

      6
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      Рейтинг: +5444

      Приус > vladimir63 18 сентября 2017, 10:22

      Удивительная команда Спартак, такой больше нет.

      10
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 17 сентября 2017, 15:34

      Да, Спартаку нужна выволочка и капитальная чистка в головах игроков, совсем оборзели! Это ж надо так умудриться! Если упускать победу в таком матче, тогда у кого выигрывать они собираются?

      6
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 сентября 2017, 15:23

      Походу это глубокая жопа и звонок для Каррере.Уж у ТОСНО могли бы и выиграть....

      6
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