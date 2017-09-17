РФПЛ. «Спартак» в большинстве упустил победу над «Тосно», ведя в два мяча

В матче 10-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях упустил победу над «Тосно» – 2:2. Голами в составе московского клуба отметились Георгий Джикия и Марио Пашалич.

Отметим, что хозяева две трети матча провели в меньшинстве.

Таким образом, красно-белые набрали 13 очков и остались на восьмом месте в турнирной таблице. «Тосно» – 13-й.

Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Спартак (Москва) – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Джикия, 35; 0:2 – Пашалич, 63; 1:2 – Марков, 86; 2:2 – Заболотный, 90+1.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Мирзов (Труйич, 61), Казаев, Нуна Роша, Полетанович (Марков, 84), Заболотный.

«Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев (Комбаров, 59), Таски (Промес, 36), Петкович, Самедов, Фернандо, Пашалич, Луис Адриано, Педро Роша (Попов, 76).

Предупреждения: нет – Луис Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77.

Удаление: Шахов, 29 – нет.

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