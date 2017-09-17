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    Рахимов: «На «Спартак» смотрят по-другому. Чтобы защитить титул, красно-белым придется прыгнуть выше головы»

    Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов оценил турнирные перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне.

    На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

    – После чемпионского сезона «Спартаку» приходится непросто, потому что на него смотрят по-другому. Сейчас добавляется Лига чемпионов, где нужно хорошо выступить, благо группы, доставшиеся нашим клубам, можно назвать проходимыми. А еще Кубок России – предстоит играть на три фронта. Чтобы защитить титул, красно-белым придется прыгнуть выше головы.

    – Почему «Спартак» неуверенно стартовал?

    – Не сказал бы «неуверенно. Как я и говорил, на «Спартак» смотрят иначе. Против «Спартака» всегда бьются, а тут еще речь о действующем чемпионе, что придает дополнительную мотивацию. Обыграть «Спартак» – само по себе значит добиться определенного прогресса, не игрового так эмоционального. Потом футбол такая игра, когда один эпизод может все перевернуть. Да, красно-белые крупно уступили «Зениту», но в концовке дерби с ЦСКА ничто не предвещало беды, а в итоге поражение (1:2). С «Локомотивом» вели в счете два мяча, случилось удаление, и вот вам – 3:4. Все эти моменты складываются против команды. Но в последнем матче с «Рубином» «Спартак» играл уже совсем по-другому, с прежними настроем и заряженностью.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.09.2017 14:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 17 сентября 2017, 18:47

      Ну да, "неуверенно" это точно не то слово. Дерьмово и масса других синонимов к этому слову в самый раз. И группа проходимая для ЦСКА, а для такого Спартака, в ЛЧ вообще нет проходимой группы.

      0
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 17 сентября 2017, 17:00

      Выше головы, гришь? Да они и до отхожей дырки еще не допрыгнули.

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      Рейтинг: +1741

      max74 > paracetamol 17 сентября 2017, 19:39

      Ну чё не допрыгнули-то, если дырка оказалась уже выше головы ? Они уже прям в толчок сиганули и затихарились там !

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 17 сентября 2017, 15:14

      они подпрыгивать не в состоянии не то что прыгнуть выше головы

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 сентября 2017, 15:06

      "Чтобы защитить титул, красно-белым придется прыгнуть выше головы". Да будет вам тешиться! Треть чемпионата прошло, а игры нет. С таким настроем как бы панихидку не справить.

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 17 сентября 2017, 14:36

      Ничего не выйдет!!!

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