Рахимов: «На «Спартак» смотрят по-другому. Чтобы защитить титул, красно-белым придется прыгнуть выше головы»

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов оценил турнирные перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

– После чемпионского сезона «Спартаку» приходится непросто, потому что на него смотрят по-другому. Сейчас добавляется Лига чемпионов, где нужно хорошо выступить, благо группы, доставшиеся нашим клубам, можно назвать проходимыми. А еще Кубок России – предстоит играть на три фронта. Чтобы защитить титул, красно-белым придется прыгнуть выше головы.

– Почему «Спартак» неуверенно стартовал?

– Не сказал бы «неуверенно. Как я и говорил, на «Спартак» смотрят иначе. Против «Спартака» всегда бьются, а тут еще речь о действующем чемпионе, что придает дополнительную мотивацию. Обыграть «Спартак» – само по себе значит добиться определенного прогресса, не игрового так эмоционального. Потом футбол такая игра, когда один эпизод может все перевернуть. Да, красно-белые крупно уступили «Зениту», но в концовке дерби с ЦСКА ничто не предвещало беды, а в итоге поражение (1:2). С «Локомотивом» вели в счете два мяча, случилось удаление, и вот вам – 3:4. Все эти моменты складываются против команды. Но в последнем матче с «Рубином» «Спартак» играл уже совсем по-другому, с прежними настроем и заряженностью.