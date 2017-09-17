Кононов: «У «Ахмата» нет целостной игры и имеются провальные отрезки»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов после матча 10-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:2) оценил игру своих подопечных.

После данного результата грозненский клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Напоминает матч с «Локомотивом»: проигрывали, сыграли вничью, остались недовольны. Почему не удалось победить в Хабаровске? Первая причина: много ошибались в простых ситуациях, ошибки привели к двум пропущенным голам. Второе: моменты, которые мы создавали, нужно было реализовать. Плюс мы играем отрезками, целостной игры до конца нет. Есть у нас провальные отрезки, надо еще работать», – сказал Кононов.