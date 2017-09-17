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    Кононов: «У «Ахмата» нет целостной игры и имеются провальные отрезки»

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов после матча 10-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:2) оценил игру своих подопечных.

    После данного результата грозненский клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    «Напоминает матч с «Локомотивом»: проигрывали, сыграли вничью, остались недовольны. Почему не удалось победить в Хабаровске? Первая причина: много ошибались в простых ситуациях, ошибки привели к двум пропущенным голам. Второе: моменты, которые мы создавали, нужно было реализовать. Плюс мы играем отрезками, целостной игры до конца нет. Есть у нас провальные отрезки, надо еще работать», – сказал Кононов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.09.2017 13:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 сентября 2017, 00:17

      игра вырисовывется и даже очень симпаичная. немного нехватает. скоро начнут очки копить.удачи Тереку и Кононову!!!!!

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 17 сентября 2017, 17:36

      Думаю, сказывается несыгранность... Весной будем громить всех подряд!

      1
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      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 17 сентября 2017, 15:53

      Каждому по МЕРСУ!!!

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