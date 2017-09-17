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    Гамула: «Будь я Новосельцевым – давно бы ушел из «Зенита» и играл»

    Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула выразил мнение, что защитник «Зенита» Иван Новосельцев должен сменить команду.

    В нынешнем сезоне футболист не провел за петербургский клуб ни одного матча.

    – Другие ваши друзья, Нобоа с Новосельцевым, корни пустили на питерской лавке. Обидно?

    – Очень! О Нобоа можно долго рассказывать, два года за ним наблюдал. Высочайший класс. Не могу понять, почему он сидит. Уже и в сборную Эквадора не вызывают. За Диму Полоза тоже обидно. Этому парень особенно надо играть – если присядет, может растерять все качества. Думаю, сам все понимает. Лишь бы не начал копить обиды, показывать характер: «Я такой футболист, а меня не ставят…»

    А будь я Новосельцевым – давно бы ушел и играл. Думаю, предложения были. Надо было уходить в аренду. Лучший пример в этом смысле – Кирилл Панченко. Надоело сидеть в запасе, ушел и в какого игрока вырос. Очень сочувствую, такая беда с коленом…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2017 12:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2017, 11:42

      Ванька валяет ваньку или дурака как говаривают ему разве плохо бабки платят живет в большом красивом городе, а в Ростове зарплату задерживали ну и гроод хоть и южный и не маленький но с Питером не сравнится но здесь каждый может быть при своем мнении

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      Рейтинг: -3

      lihindic 18 сентября 2017, 10:14

      кто такая эта гамула тем более игорь... просто афффторитет

      0
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 18 сентября 2017, 00:07

      Не согласен

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      Рейтинг: +1741

      max74 17 сентября 2017, 21:21

      Рыжий хитёр и жаден. Копит на старость

      8
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 17 сентября 2017, 15:29

      Новосельцева давно вытурить хотят, да никак не могут. А Полоз играет постоянно, и очень неплохо. Кучу голевых пасов отдал. Время Нобоа придет. Скамейка у Зенита большая, всем поиграть охота.

      0
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      Рейтинг: +1741

      max74 > paracetamol 17 сентября 2017, 21:20

      А Ероха так тот вообще своим приходом кого-то из старожилов прочно на скамейку посадил

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      Рейтинг: +1741

      max74 > paracetamol 17 сентября 2017, 21:26

      Вообще не пойму почему его (Нобоа) в РФПЛ Манчини не выпускает играть, ведь с Вардаром две голевые отдал...

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      Рейтинг: +62

      nik33 17 сентября 2017, 13:41

      Вот хитрец.Только бы не хера не делать.Точнее не играть.Пришёл на матч дурака провалял на скамейке запасных и убыл в неизвестном направлении.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 17 сентября 2017, 12:35

      Есть категория людей ,которая не будет "рвать свой пупок" или еще одно место ,когда это дорогое место сидит "не газовой подушке безопасности".К сожалению Новосельцев из хорошего футболиста, превращается в запылившийся на скамейке"манекен",

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 сентября 2017, 12:31

      Ребята выбрали деньги, спокойную жизнь, зачем за них решать что им делать? Про Новосельцева уже все забыли (его даже в Ростов обратно не возьмут). Возможно такая же судьба ждет и Полоза с Нобоа!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Serjoga 17 сентября 2017, 12:54

      Про Новосельцева скоро уже и в Зените забудут наверно, настолько он незаметен. А про Полоза и Нобоа не согласен, у них всё ок - первый это игрок сборной России, у него ещё вся футбольная жизнь впереди, а второй наоборот - ещё годик-два и карьеру завершать пора.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Обер-КанцлерЪ 17 сентября 2017, 12:59

      Я написал возможно! Все зависит теперь уже от Манчини! А еще смягчат лимит и будет аргентинский Зенит! Просто, как ты правильно заметил, Нобоа через пару лет повесит бутсы на гвоздик, поэтому материальное положение взяло верх! А Полоз-игрок сборной, так таких сборников у Черчесова не одна дюжина! Полоз зависимый игрок, но бегущий, и дело не в сборной, а в Манчини! ему дела нашей сборной по-барабану! Так что посмотрим! Сколько уже "зависло" игроков в Зените, которые им на....не нужны были, а только для того, чтобы ослабить соперника!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > гус 17 сентября 2017, 15:08

      Если он поднимет Рубин, то на .... они ему нужны будут?

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