Гамула: «Будь я Новосельцевым – давно бы ушел из «Зенита» и играл»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула выразил мнение, что защитник «Зенита» Иван Новосельцев должен сменить команду.

В нынешнем сезоне футболист не провел за петербургский клуб ни одного матча.

– Другие ваши друзья, Нобоа с Новосельцевым, корни пустили на питерской лавке. Обидно?

– Очень! О Нобоа можно долго рассказывать, два года за ним наблюдал. Высочайший класс. Не могу понять, почему он сидит. Уже и в сборную Эквадора не вызывают. За Диму Полоза тоже обидно. Этому парень особенно надо играть – если присядет, может растерять все качества. Думаю, сам все понимает. Лишь бы не начал копить обиды, показывать характер: «Я такой футболист, а меня не ставят…»

А будь я Новосельцевым – давно бы ушел и играл. Думаю, предложения были. Надо было уходить в аренду. Лучший пример в этом смысле – Кирилл Панченко. Надоело сидеть в запасе, ушел и в какого игрока вырос. Очень сочувствую, такая беда с коленом…