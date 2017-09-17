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    Педро Роша и Петкович – в основе «Спартака» на матч с «Тосно»

    Тренерские штабы «Тосно» и «Спартака» объявили стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ.

    Игра пройдет сегодня на «Петровском» в Санкт-Петербурге и начнется в 13:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    «Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Нуна Роша, Полетанович, Заболотный.

    «Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Фернандо, Пашалич, Луис Адриано, Педро Роша.

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    Источник: РПЛ

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    17.09.2017 11:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +664

      Небесная 17 сентября 2017, 13:36

      Без судьи не справятся... спартачи

      0
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > Небесная 17 сентября 2017, 15:12

      Ну чё как справились?

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная > VASoMeat 17 сентября 2017, 17:48

      И с судьёй не справились... как так-то?

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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > Небесная 17 сентября 2017, 19:16

      Дак, судья - продажная!Верно говорю?

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      Рейтинг: +664

      Небесная > VASoMeat 17 сентября 2017, 19:18

      маловато нефтедолларов федун загнал

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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 17 сентября 2017, 12:47

      Посмотрим

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 сентября 2017, 12:22

      камбарик и ещ на банке?))))

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 сентября 2017, 12:15

      Когда же состав защиты устаканится уже?

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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 17 сентября 2017, 12:03

      Видимо тренер дал отдохнуть основным игрокам,да и других задействовать.Только победа кб!!!!

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