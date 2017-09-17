Педро Роша и Петкович – в основе «Спартака» на матч с «Тосно»

Тренерские штабы «Тосно» и «Спартака» объявили стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ.

Игра пройдет сегодня на «Петровском» в Санкт-Петербурге и начнется в 13:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Нуна Роша, Полетанович, Заболотный.

«Спартак»: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович, Самедов, Фернандо, Пашалич, Луис Адриано, Педро Роша.

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