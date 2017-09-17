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    Гамула: «Мевлю до «Зенита» пытался подписать очень большой клуб с постсоветского пространства»

    Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула отметил большую потерю команды в лице защитника Михи Мевля. Футболист по ходу нынешнего сезона перешел в «Зенит».

    «Шикарный игрок. Просчитывал каждый ход заранее, головой все выигрывал. При этом – с неплохой скоростью. В отборе хорош, читал атаку. С первым пасом все достойно. Мало грубил, всегда старался сыграть чисто. Футболист европейского класса, настоящий центральный защитник.

    Ушел Мевля – сразу неудачно начал играть Ингасон. А за Мевлей, открою секрет, охотился очень большой клуб с постсоветского пространства. С серьезными еврокубковыми традициями. Какой – не скажу. Не договорились, хоть переговоры вели. Но когда «Зенит» проявил интерес – тут уж было не удержать. Там же пятеро наших, из «Ростова». Полкоманды!» – заявил специалист.

    По неофициальным данным, «Зенит» заплатил за трансфер Мевли 8 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    17.09.2017 07:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 17 сентября 2017, 15:25

      Очень большой клуб с постсоветского пространства - дырявое корыто в лице ДК. Оттуда все бегут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 17 сентября 2017, 10:33

      Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула отметил большую потерю команды в лице защитника Михи Мевля. Румын по ходу нынешнего сезона перешел в «Зенит». - А когда Мевля гражданство то сменил? Приходил вроде Словенцем.

      Уважаемая редакция, вы когда новости выпускаете, проверяйте хоть а то ошибки на каждом шагу.

      5
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark > ROSTOV SUPER 17 сентября 2017, 13:26

      Уже поменяли, читай то что я скопировал, это было изначально.

      1
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 17 сентября 2017, 10:02

      Астана 100%

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 сентября 2017, 09:51

      Кайрат!!!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 сентября 2017, 09:35

      Сколько загадочности!... Не иначе, как клуб с первой 5ки Украины, не прибалты же с молдаванами... А игрока Гомула расписал, так что глаз не оторвать, сразу хочется достать денег и заплатить!... А ведь это тот случай, когда так и есть - отличное приобретение в обойму Зениту и, конечно потеря Для Ростова!!... ))

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 сентября 2017, 09:18

      Динамо Киев давно уже превратилось в шляпу. Остаётся только Шахтёр.

      4
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 17 сентября 2017, 09:16

      На постсоветском пространстве есть очень большие клубы? )

      6
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 17 сентября 2017, 09:03

      Не, Шахтер однозначно

      0
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      Рейтинг: +241

      Moveton 17 сентября 2017, 08:57

      Шахтёр

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      Рейтинг: +213

      Масоха 17 сентября 2017, 08:40

      Тут два варианта,либо Динамо Киев, либо Шахтер.

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