Гамула: «Мевлю до «Зенита» пытался подписать очень большой клуб с постсоветского пространства»

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула отметил большую потерю команды в лице защитника Михи Мевля. Футболист по ходу нынешнего сезона перешел в «Зенит».

«Шикарный игрок. Просчитывал каждый ход заранее, головой все выигрывал. При этом – с неплохой скоростью. В отборе хорош, читал атаку. С первым пасом все достойно. Мало грубил, всегда старался сыграть чисто. Футболист европейского класса, настоящий центральный защитник.

Ушел Мевля – сразу неудачно начал играть Ингасон. А за Мевлей, открою секрет, охотился очень большой клуб с постсоветского пространства. С серьезными еврокубковыми традициями. Какой – не скажу. Не договорились, хоть переговоры вели. Но когда «Зенит» проявил интерес – тут уж было не удержать. Там же пятеро наших, из «Ростова». Полкоманды!» – заявил специалист.

По неофициальным данным, «Зенит» заплатил за трансфер Мевли 8 миллионов евро.