Семак: «Зенит»? «Уфа» готова играть абсолютно со всеми»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак выразил уверенность в способности команды на равных сыграть в предстоящем матче с «Зенитом». Игра пройдет 18 сентября на поле питерцев.

«Простых выездов у нас не бывает, и это нормально. Думаю, мы готовы к этому матчу. Главное для нас — показать то, на что способны на данный момент. Это самое важное для меня как для тренера.

Серия без побед? Не знаю, можно ли это назвать серией. Не придаем этому никакого внимания. Нам нужно набирать очки с соперниками, которые нам по силам, а также давать бой любой другой команде. Мы готовы играть абсолютно со всеми», — сказал Семак.

«Уфа» после девяти матчей занимает десятое место в турнирной таблице первенства.