Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» в гостях сыграет с «Челси»

    Сегодня «Челси» на своем поле проведет матч с «Арсеналом» в рамках 5-го тура АПЛ. Последний раз «аристократы» дома уступали «канонирам» в сезоне-2011/12.

    «Челси» после четырех матчей идет на третьем месте в турнирной таблице первенства. «Арсенал» расположился на 12-й строчке.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи встречи, которая начнется в 15:30 по московскому времени. Портал также предоставляет возможность приобрести видеотрансляцию игры.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2017 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 сентября 2017, 14:38

      Челси на ходу, а у Арсенала пауза игрового вдохновения!...
      Думаю, пушкари попьют крови, но уступят....
      Хотелось бы победы Челси, а то наверху двум Манчестерам скучно будет!!...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 17 сентября 2017, 14:25

      влетит Арсеналушка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 17 сентября 2017, 11:59

      Я на стадион!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 17 сентября 2017, 09:19

      Будет интересно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 17 сентября 2017, 07:10

      Арсенал пора побеждать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11