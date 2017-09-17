«Арсенал» в гостях сыграет с «Челси»

Сегодня «Челси» на своем поле проведет матч с «Арсеналом» в рамках 5-го тура АПЛ. Последний раз «аристократы» дома уступали «канонирам» в сезоне-2011/12.

«Челси» после четырех матчей идет на третьем месте в турнирной таблице первенства. «Арсенал» расположился на 12-й строчке.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи встречи, которая начнется в 15:30 по московскому времени. Портал также предоставляет возможность приобрести видеотрансляцию игры.

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