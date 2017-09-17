«Манчестер Сити» предложит Де Брюйне новый контракт с четырехкратным увеличением зарплаты

«Манчестер Сити» предложит полузащитнику Кевину Де Брюйне новый контракт. По условиям нового соглашения 26-летний футболист будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю.

Текущий контракт рассчитан до июня 2021 года. Недельная зарплата хавбека равна 50-ти тысячам.

Де Брюйне пополнил состав «горожан» в августе 2015 года, перейдя из «Вольфсбурга» за 74 миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету семь голов и 23 результативных передачи в 49-ти матчах. В текущем – четыре ассистентских балла в шести играх. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 65 миллионов.