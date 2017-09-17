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    «Манчестер Сити» предложит Де Брюйне новый контракт с четырехкратным увеличением зарплаты

    «Манчестер Сити» предложит полузащитнику Кевину Де Брюйне новый контракт. По условиям нового соглашения 26-летний футболист будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю.

    Текущий контракт рассчитан до июня 2021 года. Недельная зарплата хавбека равна 50-ти тысячам.

    Де Брюйне пополнил состав «горожан» в августе 2015 года, перейдя из «Вольфсбурга» за 74 миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету семь голов и 23 результативных передачи в 49-ти матчах. В текущем – четыре ассистентских балла в шести играх. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 65 миллионов.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.09.2017 01:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +489

      mikitka 17 сентября 2017, 09:13

      Де Брюйне - это отличный пример того, как яркий молодой игрок разбирается в себе и становится стабильным футболистом высокого класса. его стоит удерживать в клубе

      1
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 17 сентября 2017, 05:53

      Заслужил

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6

      p4elo 17 сентября 2017, 04:00

      а что не в 100 раз ? это так же как трансфер дембеле кричали на бомбардире что 150 милионов а в итоге был транфер на 100 ... ваша правда у же нечего не значит

      -1
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