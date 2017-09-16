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    Роналду прилетел на матч «Спортинга»

    «Спортинг» принимает «Тонделу» в рамках 6-го тура чемпионата Португалии (0:0, 10-я минута).

    На трибунах присутствует нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Воспитанник лиссабонского клуба выступал за главную команду с июля 2002 года по август 2003, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 19 миллионов евро.

    Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

    В текущем сезоне 32-летний Роналду забил три гола в трех матчах всех турниров.

    Источник: Twitter

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    16.09.2017 22:42
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