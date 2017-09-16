Роналду прилетел на матч «Спортинга»

«Спортинг» принимает «Тонделу» в рамках 6-го тура чемпионата Португалии (0:0, 10-я минута).

На трибунах присутствует нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Воспитанник лиссабонского клуба выступал за главную команду с июля 2002 года по август 2003, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 19 миллионов евро.

Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

В текущем сезоне 32-летний Роналду забил три гола в трех матчах всех турниров.