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    Источник: Усмане Дембеле выбыл на две-три недели

    Ранее «Бомбардир» писал о повреждении нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле, завершившего матч против «Хетафе» (2:1, 4-й тур Примеры) в первом тайме.

    Согласно Marca, восстановление игрока сборной Франции от растяжения подколенного сухожилия займет две-три недели.

    Дембеле стал игроком сине-гранатовых в августе, перейдя из «Боруссии» за 105 миллионов евро. За команду Эрнесто Вальверде он провел четыре матча, отдав две результативные передачи.

    Источник: Marca

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    16.09.2017 22:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 16 сентября 2017, 22:42

      Не отметился результативными действиями. Ага. Только пас голевой на Суареса отдал в дебютном матче против Эспаньола. И сыграл 3, а не 4 матча. Интересно, это в Marca журналисты футбол не смотрят, или это местные писаки с бомбардира поясняющий абзац в конце поста додумали. Просто рукалицо.

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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 16 сентября 2017, 22:35

      Только началось получаться(
      Удачи!

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