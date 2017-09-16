Источник: Усмане Дембеле выбыл на две-три недели

Ранее «Бомбардир» писал о повреждении нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле, завершившего матч против «Хетафе» (2:1, 4-й тур Примеры) в первом тайме.

Согласно Marca, восстановление игрока сборной Франции от растяжения подколенного сухожилия займет две-три недели.

Дембеле стал игроком сине-гранатовых в августе, перейдя из «Боруссии» за 105 миллионов евро. За команду Эрнесто Вальверде он провел четыре матча, отдав две результативные передачи.