Источник: Усмане Дембеле выбыл на две-три недели

Не отметился результативными действиями. Ага. Только пас голевой на Суареса отдал в дебютном матче против Эспаньола. И сыграл 3, а не 4 матча. Интересно, это в Marca журналисты футбол не смотрят, или это местные писаки с бомбардира поясняющий абзац в конце поста додумали. Просто рукалицо.
Ранее «Бомбардир» писал о повреждении нападающего «Барселоны» Усмане Дембеле, завершившего матч против «Хетафе» (2:1, 4-й тур Примеры) в первом тайме.
Согласно Marca, восстановление игрока сборной Франции от растяжения подколенного сухожилия займет две-три недели.
Дембеле стал игроком сине-гранатовых в августе, перейдя из «Боруссии» за 105 миллионов евро. За команду Эрнесто Вальверде он провел четыре матча, отдав две результативные передачи.