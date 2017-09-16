Усмане Дембеле потянул мышцу в матче против «Хетафе»

«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 4-го тура Примеры. Нападающий Усмане Дембеле в середине первого тайма был заменен на Жерара Деулофеу.

Твиттер сине-гранатовых сообщил о том, что 20-летний француз получил растяжение мышцы левой ноги. В ближайшее время игрок пройдет обследование, и клуб объявит о сроках восстановления.

Дембеле пополнил состав «Барселоны» в августе, перейдя из «Боруссии» за 105 миллионов евро. За новый клуб игрок сборной Франции сыграл четыре матча, не отметившись результативными действиями.