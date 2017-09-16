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    Усмане Дембеле потянул мышцу в матче против «Хетафе»

    «Барселона» обыграла «Хетафе» в матче 4-го тура Примеры. Нападающий Усмане Дембеле в середине первого тайма был заменен на Жерара Деулофеу.

    Твиттер сине-гранатовых сообщил о том, что 20-летний француз получил растяжение мышцы левой ноги. В ближайшее время игрок пройдет обследование, и клуб объявит о сроках восстановления.

    Дембеле пополнил состав «Барселоны» в августе, перейдя из «Боруссии» за 105 миллионов евро. За новый клуб игрок сборной Франции сыграл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

    Источник: ФК «Барселона»

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    16.09.2017 19:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 сентября 2017, 21:44

      главное чтоб не оказался очень дорогим хрусталем как Бейл! ))

      0
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      Рейтинг: +26

      Amir005 16 сентября 2017, 21:26

      А как же пас на Суареса в матче с Эспаньолом?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 20:10

      Растяжение... Плохо разминался, не профессиональный подход к игре...
      Вот у Месси ничего не тянется, не рвётся и не ломается!!!!...)) Мастер-профи!!!

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