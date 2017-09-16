Аленичев: «Кокорин взялся за ум, полностью отдается работе. Козлов поступает так же»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог победе над «Олимпийцем» (2:0) в матче 14-го тура ФНЛ.

«Всегда приятно добиться победы в сложном матче. Игра получилась в какой-то степени открытой, с обилием голевых моментов с обеих сторон. До сих пор не могу понять, как команда соперника не смогла поразить наши ворота, имея уйму шансов. Удача, конечно, сопутствовала нам сегодня. По сегодняшнему матчу есть вопросы прежде всего к линии обороны.

Чем мы кормим Козлова? Да вроде он ест то же, что и другие ребята. Вот Саша Кокорин взялся за ум, полностью отдается работе, и Андрей поступает точно так же. В свои 28 лет он, безусловно, хочет поиграть на высоком уровне, потому и демонстрирует неплохую результативность», — сказал экс-тренер «Спартака».

В 14-ти матчах первенства Андрей Козлов забил 13 голов.