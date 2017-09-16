Аленичев: «Кокорин взялся за ум, полностью отдается работе. Козлов поступает так же»

Дмитрий Аленичев: - "Кокорин взялся за ум..."
Кокорин взялся за ум???
На футбольном поле, ДА.
А вне поля??? Будем посмотреть!
Мы приветствуем решение Александра - ВЗЯТЬСЯ за ум!
Сколько можно валять дурака???
Видать Александру уже самому это дело НАДОЕЛО.
Значит, есть у него мозги, значит, может ими шевелить и изменить своё отношение у футболу!
Когда не получается забивная игра, то игрок теряется и здесь ему нужна индивидуальная помощь тренера!
Манчини поговорил с Кокориным, индивидуально поработал с ним, и вот вам результат.
Кокорин стал ЗАБИВАТЬ, в кои то веки!!!
Игра Александра стала живой, интересной, а главное, РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ!
Вот так и надо ИГРАТЬ, чтобы все видели, как Александр взялся за ум!
Так и только так надо играть и ЗАБИВАТЬ, а не валять дурака.
Однозначно, нападающий Александр Кокорин, на данный момент, является лучшим нападающим в нашем чемпионате.
Дай Бог, чтобы Александр Кокорин и дальше так играл и ЗАБИВАЛ!
Желаем Александру БОЛЬШИХ футбольных успехов в Зените!
ВПЕРЁД Александр!!!
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
Будем всегда РАДЫ вашим и Зенита УСПЕХАМ в чемпионате России и в Европе!!! Ура!
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог победе над «Олимпийцем» (2:0) в матче 14-го тура ФНЛ.
«Всегда приятно добиться победы в сложном матче. Игра получилась в какой-то степени открытой, с обилием голевых моментов с обеих сторон. До сих пор не могу понять, как команда соперника не смогла поразить наши ворота, имея уйму шансов. Удача, конечно, сопутствовала нам сегодня. По сегодняшнему матчу есть вопросы прежде всего к линии обороны.
Чем мы кормим Козлова? Да вроде он ест то же, что и другие ребята. Вот Саша Кокорин взялся за ум, полностью отдается работе, и Андрей поступает точно так же. В свои 28 лет он, безусловно, хочет поиграть на высоком уровне, потому и демонстрирует неплохую результативность», — сказал экс-тренер «Спартака».
В 14-ти матчах первенства Андрей Козлов забил 13 голов.