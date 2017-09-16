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    Вандерсон: «Матч «Анжи» – «Краснодар» я не забуду никогда»

    Полузащитник «Краснодара» Вандерсон поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (5:1) в 10-м туре чемпионата России.

    «Я в первый раз забиваю два мяча в одном матче. Хочу поблагодарить своих коллег, это коллективная победа. Думаю, этот матч я не забуду никогда.

    В последнее время я чаще выходу на замену, чем в стартовом составе? Каждый игрок хочет начинать матч в старте. Я до сих пор стараюсь адаптироваться. Другая страна, другой город, другая команда, другой чемпионат. Я стараюсь на тренировках и выкладываюсь на сто процентов», – сказал бразилец в интервью телеканалу «Наш футбол».

    22-летний бразилец пополнил состав «быков» в июле, перейдя из «Зальцбурга» за 8 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2017 21:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 сентября 2017, 10:15

      Молодец. Так и продолжай.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 сентября 2017, 08:17

      а я не забуду матч црвена-звезда - краснодар с-ука

      0
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 17 сентября 2017, 01:16

      Одно из лучших приобретений рфпл

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