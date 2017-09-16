Вандерсон: «Матч «Анжи» – «Краснодар» я не забуду никогда»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (5:1) в 10-м туре чемпионата России.

«Я в первый раз забиваю два мяча в одном матче. Хочу поблагодарить своих коллег, это коллективная победа. Думаю, этот матч я не забуду никогда.

В последнее время я чаще выходу на замену, чем в стартовом составе? Каждый игрок хочет начинать матч в старте. Я до сих пор стараюсь адаптироваться. Другая страна, другой город, другая команда, другой чемпионат. Я стараюсь на тренировках и выкладываюсь на сто процентов», – сказал бразилец в интервью телеканалу «Наш футбол».

22-летний бразилец пополнил состав «быков» в июле, перейдя из «Зальцбурга» за 8 миллионов.