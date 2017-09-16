Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» обрел свою игру

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча пятого тура АПЛ против «Уотфорда» (6:0). По словам специалиста, команда нашла свой футбол.

«Отличный матч, особенно в свете поединка в Голландии на неделе. Важно, что мы хорошо сыграли как команда. Могу сказать, что «Сити» нашел свою игру, многое нам дается – например, качественная работа с коротким пасом.

Нет претензий и к крайним защитникам. То, что мы не пропустили, говорит о нашем тотальном контроле матча. Мы задумываемся о разнице мячей в таблице, поэтому расслабляться по ходу игр не будем», – сказал Гвардиола.

«Горожане» лидируют в турнирной таблице АПЛ.