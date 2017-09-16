Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» обрел свою игру

    Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча пятого тура АПЛ против «Уотфорда» (6:0). По словам специалиста, команда нашла свой футбол.

    «Отличный матч, особенно в свете поединка в Голландии на неделе. Важно, что мы хорошо сыграли как команда. Могу сказать, что «Сити» нашел свою игру, многое нам дается – например, качественная работа с коротким пасом.

    Нет претензий и к крайним защитникам. То, что мы не пропустили, говорит о нашем тотальном контроле матча. Мы задумываемся о разнице мячей в таблице, поэтому расслабляться по ходу игр не будем», – сказал Гвардиола.

    «Горожане» лидируют в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2017 21:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60

      DmitriM 17 сентября 2017, 02:15

      В следующем туре сыграют вничью, с условным Бернли, и все... Начнутся опровдания, так что рано Пепа, рано...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 16 сентября 2017, 22:06

      ГОП.... говорить ещё очень рано...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11