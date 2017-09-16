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    Фалькао – первый игрок Лиги 1 за 40 лет, забивший восемь голов в шести турах

    «Монако» обыграл «Страсбур» в матче 6-го тура чемпионата Франции со счетом 3:0. Нападающий Радамель Фалькао оформил дубль.

    Голы стали для 31-летнего колумбийца седьмым и восьмым в текущем розыгрыше турнира. Показатель результативности после шестого тура является ведущим за последние 40 сезонов чемпионата.

    Фалькао перешел в «Монако» в июле 2013 года из «Атлетико». Сезоны 2014/15 и -2015/16 форвард провел на правах аренды в «Манчестер Юнайтед» и «Челси» соответственно. В минувшем сезоне на его счету 30 голов и шесть результативных передач в 38-ми играх всех турниров. В текущем – девять голов в восьми встречах суммарно. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Источник: Opta

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    16.09.2017 20:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 19 сентября 2017, 08:58

      давай Радомель, пока мешки за 1 лям дерутся забивай голы стань лучшим!!!

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 18 сентября 2017, 01:27

      Фалькао просто красавец Монако его команда и не надо было гастролировать по Европе.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 сентября 2017, 20:29

      Мало кто знает,но с наречия суахили - Фалькао,переводится как "Безупречный"

      ЗЫ:Я конечно поюморил,но стат есть стат!)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 20:06

      Молодец, Радамель-Карамель!!.. Высоко несёт знамя забивного форварда!!..
      И без разницы каким командам он забивает... Голы украшают футбол!!..

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