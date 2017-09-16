Фалькао – первый игрок Лиги 1 за 40 лет, забивший восемь голов в шести турах

«Монако» обыграл «Страсбур» в матче 6-го тура чемпионата Франции со счетом 3:0. Нападающий Радамель Фалькао оформил дубль.

Голы стали для 31-летнего колумбийца седьмым и восьмым в текущем розыгрыше турнира. Показатель результативности после шестого тура является ведущим за последние 40 сезонов чемпионата.

Фалькао перешел в «Монако» в июле 2013 года из «Атлетико». Сезоны 2014/15 и -2015/16 форвард провел на правах аренды в «Манчестер Юнайтед» и «Челси» соответственно. В минувшем сезоне на его счету 30 голов и шесть результативных передач в 38-ми играх всех турниров. В текущем – девять голов в восьми встречах суммарно. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.