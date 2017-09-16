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    Кучук: «Даже пропустив от ЦСКА, «Ростов» играл на победу»

    Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук дал оценку матчу десятого тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:2). В частности, тренер объяснил, почему в воротах играл Илья Абаев.

    – Почему сегодня играл Абаев? Это мой выбор. Я его сделал. Илья нас выручил в трех эпизодах сегодня, это хороший игрок. У нас есть Абаев и Песьяков. В их квалификации я не сомневаюсь.

    – Как оцениваете ход игры?

    – Он меня не устраивал. Первый гол мы пропустили после штрафного, который был далеко от ворот. Нарушили игровую дисциплину и получили мяч в свои ворота. Далее пытались играть на победу, отодвинули ЦСКА от своих ворот, но стали пропускать много быстрых встречных атак.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.09.2017 19:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 сентября 2017, 12:11

      И все-таки либо слабая вратарская линия у ростовчан (раз у Кучука вратари одного класса), либо Абаев не полностью готов играть. Да, он выручал в этом матче и не раз, но первый гол он мог взять! Мог! А если бы взял, то Ростов не "раскрылся" бы и ждал своего момента и возможно увез бы хотя бы 1 очко! Есть вратари, которые "вытащат мертвый мяч", но пропустят "пенку"! Так вот это к Абаеву относится! В остальном Ростов играет на своем уровне и в этом сезоне чуда ждать не приходится! Удачи, мужики!

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 17 сентября 2017, 01:08

      Играть на победу и проиграть - разные вещи..
      Лучше бы играл на поражение и выиграл!!

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 16 сентября 2017, 22:39

      По окончанию прошлого сезона, Ростов отправляли в ФНЛ,а команда играет и по игре претендует на еврокубки. Все хорошо. Я, как болельщик Ростова доволен, но хотелось бы чуть лучше ;-)

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 сентября 2017, 20:38

      а про третий гол?

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > за ЦСКА с 1980г 17 сентября 2017, 12:19

      Пока не будет системы взятия ворот, или хотя бы, видео судей для принятия решений по повторному просмотру, таких третих голов в РФПЛ будет не один десяток до конца сезона! А сейчас у каждого свое мнение! Кто-то видит сбоку, что касание мяча с полем находится за линией ворот, а кто-то хорошо учил геометрию и делает проекцию мяча на поле сверху, тогда гола нет! А вообще, что вы прицепились к не засчитанному голу? Ни Кучук, ни Гончаренко не заикались об этом моменте! Бутенко с чего в прессу полез с этой темой? Он (не засчитанный гол) что влияет на результат матча? С голом Ахмата меньше статей было, хотя возражения со стороны ЦСКА были!

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      Рейтинг: +96

      Naque 16 сентября 2017, 20:22

      Кучук, нам не хватает нападающего который живет игрой, а не беспонтовостью как Дядюн!

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