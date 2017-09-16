Кучук: «Даже пропустив от ЦСКА, «Ростов» играл на победу»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук дал оценку матчу десятого тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:2). В частности, тренер объяснил, почему в воротах играл Илья Абаев.

– Почему сегодня играл Абаев? Это мой выбор. Я его сделал. Илья нас выручил в трех эпизодах сегодня, это хороший игрок. У нас есть Абаев и Песьяков. В их квалификации я не сомневаюсь.

– Как оцениваете ход игры?

– Он меня не устраивал. Первый гол мы пропустили после штрафного, который был далеко от ворот. Нарушили игровую дисциплину и получили мяч в свои ворота. Далее пытались играть на победу, отодвинули ЦСКА от своих ворот, но стали пропускать много быстрых встречных атак.