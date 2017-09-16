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    Мюллер забил в 75-м матче Бундеслиги, «Бавария» не проиграла ни одного из них

    «Бавария» в матче 5-го тура чемпионата Германии обыграла «Майнц» со счетом 4:0. Нападающий Томас Мюллер открыл счет на 11-й минуте.

    28-летний немец отметился голом в 75-м матче Бундеслиги. Мюнхенский клуб выиграл 71 матч, в котором забивал Мюллер. Еще четыре «Бавария» завершила вничью.

    Воспитанник клуба Мюллер выступает за взрослую команду с июля 2009 года. В минувшем сезоне на его счету девять голов и 17 результативных передач в 42-х матчах всех турниров. В нынешнем – один мяч в семи играх. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 50 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2017 19:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 16 сентября 2017, 19:17

      недооценённый,,,

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